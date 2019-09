Dømt for drabsforsøg i Vollsmose: 22-årig med usædvanlig lang straffeattest får otte års fængsel

22-årige Radwan Robale har fra starten nægtet, at det var ham, der affyrede skuddene den dag, men modtog dog dommen med ophøjet ro, og et skævt smil til sine bekendte på tilhørerrækkerne, der forsøgte at tage billeder af ham med deres mobiltelefoner.

Sagen handler om en episode i oktober sidste år, hvor han affyrede skud mod en dør til en lejlighed i Fyrreparken i Vollsmose. Skuddene ramte og sårede en 28-årig mand, der stod på den anden side af døren. Han var i retten tiltalt for flere forhold, blandt andet for besiddelse af en kniv og for at køre påvirket af euforiserende stoffer og uden kørekort. Men mest tungtvejende var altså tiltalen om drabsforsøg og det, at han havde været i besiddelse af en pistol.

Sådan lød dommen onsdag i Retten i Odense til 22-årige Radwan Robale Barqad Ismail, der har stået tiltalt i en nævningesag for et drabsforsøg i Vollsmose den 8. oktober sidste år. Hans forsvarsadvokat ankede straks efter dommen til landsretten med henblik på frifindelse eller mildere straf.

12-årigt vidne var afgørende

Da retten kendte ham skyldig, var der især lagt vægt på det 28-årige offers detaljerede beskrivelse af hændelsesforløbet.

Retten valgte at tro på, at den 28-årige indtil dagen før skudepisoden havde haft en "kærestelignende relation" til Radwan Robales søster, trods det at søsteren i retten nægtede overhovedet at have kendskab til offeret, og at det skulle være den 22-åriges motiv for at skyde.

Også vidneforklaringen fra en 12-årig dreng, der foregik for lukkede døre i retten, har vejet tungt i sagen. Drengen så kort efter skuddene en somalisk udseende mand løbe ud fra den pågældende opgang med en pistol i hånden. Manden var iklædt samme tøj, som videoovervågning viser, at Radwan Robale var iført omkring gerningstidspunktet.

Straks efter gerningstidspunktet løb den 22-årige hjem for at skifte tøj, og retten afviser den forklaring, han selv gav i retten om, at han bare ville skifte til "flottere tøj", før han efterfølgende flygtede ud af landet. To dage efter blev han anholdt i en lufthavn i Wien med en flybillet til Somalia og blev sendt tilbage til Danmark.