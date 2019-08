Dødstrusler, tvang og vold: Retten sender tre fynboer i varetægtsfængsel

Det handler om anklager om vold, dødstrusler og ulovlig tvang, men derudover er det sparsomt med informationer om en sag mod tre fynske mænd, som Fyns Politi anholdte omkring midnat og tidligt i morges.

De tre mænd på 23, 26 og 29 år blev lørdag eftermiddag klokken 14 fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Svendborg, som fandt, der var begrundet mistanke mod de tre mændene, der stammer fra Vestfyn og Odense.

Retten valgte således at varetægtsfængsle de tre mænd frem til den 28. august. Det skete desuden på grund af risikoen for, at mændene ville forsøge at påvirke vidnerne i sagen, hvis de blev løsladt efter sigtelsen.

Med varetægtsfængslingen har politiet nu de knap fire uger til at samle yderligere beviser i sagen og enten tiltale de tre mænd eller forsøge at få varetægtsfængslingen forlænget.

Anklagemyndigheden havde på forhånd varslet, at de ville begære om dørlukning i retten, så pressen og offentligheden ikke ville have adgang til at høre om detaljerne i sagen eller høre de sigtedes forklaringer.

Anklager Brian Dybdal holder da også kortene tæt til kroppen ind til videre.

- Det er på grund af et hensyn til den videre efterforskning, siger Brian Dybdal, der dog kan oplyse, at forbrydelserne i sagen er begået i Odense og i Ringe.

Alle tre mænd kærede afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten, som formentlig vil behandle kæringen i starten af næste uge.