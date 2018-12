Dødskamp i køkkenet og borgmester under pres: Her er året i Odense

Hvad husker du bedst fra Odense i 2018? Kim Larsens død vil mange nok mene. Og den er da også svær at komme udenom - ikke mindst fordi det udviklede sig til en national landesorg uden sidestykke, med blomsterhav i Claus Bergs Gade, mindeoptog, mindekoncerter og mindeudsendelser på stribe. Men der var nu andre ting, som 2018 kan huskes for. For eksempel Franck A's dødskamp, der startede med et exit i marts, da Palle Skov Jensen og Per Hallundbæk Hansen fik nok af problemerne med økonomien og trak sig. I oktober faldt korthuset sammen i en konkurs og en gæld på op mod 10 millioner. I selv samme måned stod det også klart, at Palle Skov Jensen var endegyldigt ude af sit eget livsværk - Jensens Bøfhus. Sat ud af otte fynske erhvervsfolk og en ny ledelse, der nu skal forsøge at vende en udvikling i en restaurantkæde, der alt for længe har haft regnskabstal rødere end de bøffer, man skal tjene penge på.

Og mens det gik op og ned i byens restaurationsliv, så kunne man på rådhuset pludselig ane, at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) trods et solidt rødt flertal også kunne presses. Det blev han og partiet, da man på børn- og ungeområdet ikke kunne komme i mål med de besparelser, som man skulle have fundet for længst i en gammel budgetaftale. På rådhuset forsøgte man sig med et udsagn om, at det stadig stod 5-1 til velfærden, men det prellede af på forældre, pædagoger og lærere, der var præsenteret for et skrækkatalog af besparelser. Pludselig var den velfærdsprocent, der havde sikret Socialdemokratiet et kanonvalg i november '17, ikke til så megen nytte. For hvorfor skulle der pludselig spares, når nu man havde sat skatten op to gange?

Netop som krisen var ved at vokse politikerne over hovedet, greb borgmesteren ind og fik sammen med SF og R lavet et nyt spareforslag, der skulle finde pengene i administrationen - og udsætte lidt af sparekravene et år mere. Det gav ro for en stund, men viste også at velfærdsdagsordenen hurtigt kan blive en boomerang, der kan ramme politikerne igen, hvis ikke det lykkes at finde de sidste besparelser på børn og ungeområdet - og i øvrigt ikke får flere i arbejde, som er byens altoverskyggende problem, trods indflytning af næsten 500 statslige arbejdspladser.

Til gengæld kan Peter Rahbæk Juel (S) så gå ind i et nyt år vel vidende, at han aldrig har stået på et stærkere fundament i byrådet. For ud af det blå valgte Dansk Folkeparti i efteråret at tilslutte sig forligskredsen bag den såkaldte velfærdsprocent, der til efteråret vil gå efter at sætte skatten op igen for tredje gang - så man når den magiske procent.

Godt nytår!