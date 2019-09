Dødsfaldet på Fangelvej: Konsulentfirma skal undersøge ledelsens og personalets roller i sagen

Har ledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen et ansvar for de fejl, der er begået i sagen om en 50-årig kvindes død på Botilbuddet Fangelvej, og har personalet levet op til, hvad man fagligt kunne forvente af dem?

Det er nogle af spørgsmålene, som konsulentfirmaet BDO skal forsøge at finde svar på i den eksterne undersøgelse, som kommunen har bestilt hos firmaet for at komme i bunds i sagen om en 50-årig psykisk syg kvindes død på Botilbuddet Fangelvej.

Kommunen har netop sendt en opgavebeskrivelse til BDO, som forventes at være klar med en rapport i slutningen af oktober.

Kvinden døde formentlig af en medicinforgiftning, og efterfølgende blev fire ansatte fyret eller modtog frivillige fratrædelser, fordi de ikke havde reageret på kvindens symptomer i ugen op til hendes død.

Hidtil har Odense Kommune placeret det fulde ansvar hos personalet på botilbuddet, hvor næsten samtlige ansatte har fået advarsler, fyringer eller påtaler, og enkelte er meldt til Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for sundhedspersoners autorisationer.

Styrelsen har efterfølgende kritiseret kommunen for, at ansvaret for medicininstruksen er uklar, og derfor besluttede ledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen at få undersøgt sagen til bunds af et eksternt firma.

Styrelsen for Patientsikkerhed var mandag på reaktivt tilsyn hos Botilbuddet Fangelvej for at undersøge, om der er problemer med patientsikkerheden på institutionen. Her forventes en rapport klar, inden BDO's undersøgelse er færdig.

Odense Kommune beder konsulentfirmaet om at undersøge dels et ledelsesmæssigt spor og dels et fagligt spor. Man vil eksempelvis gerne have svar på, om ledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen handled korrekt i forhold til at implementere retningslinjerne for medicinhåndtering, og på, hvordan det havde indvirkning på personalets handlinger. Kommunen ønsker undersøgt, om ledelsen har handlet efter forvaltningens rolle- og ansvarsbeskrivelse, og om, der har været aftaler for, hvornår ledelse og/eller læge kontaktes.

Også i forhold til personalet stiller Odense Kommunen BDO en række spørgsmål, man ønsker svar på. Man ønsker blandt andet undersøgt, hvordan de daværende instrukser har haft indflydelse på medarbejdernes ageren i den konkrete sag, og man ønsker vurderet, om medarbejderne har levet op til, hvad der kunne forventes af dem i forhold til deres faglighed.

Ergoterapeutforeningen og Dansk Sygeplejeråd kører faglige sager om uretmæssig fyring mod Odense Kommune i forbindelse med sagen.