Dødsfald på kommunalt bosted: Mindst otte medarbejdere fik advarsler af Odense Kommune

Sagen om et tragisk dødsfald på Botilbuddet Fangelvej har ikke kun haft konsekvenser for de fire medarbejdere, der nu er enten fyret eller frivilligt fratrådt fra botilbuddet, som følge af sagen. Mindst otte andre medarbejdere har fået skriftlige advarsler eller påtaler i forbindelse med sagen, erfarer Fyens Stiftstidende fra de impliceredes fagforbund.

Den 20. maj døde en 50-årig kvinde i sit værelse på Botilbuddet Fangelvej. I ugen op til sin død havde kvinden vist symptomer på medicinforgiftning, hvilket personalet ikke reagerede på, fremgår det er TV 2/Fyns dækning af sagen.

I ugerne efter dødsfaldet blev en del medarbejdere kaldt til tjenstlige samtaler. Fire medarbejdere blev varslet fyret og yderligere mindst otte medarbejdere fik advarsler, der er skridtet før en fyring.

Hos FOA undrer sektornæstformand Christina Bank sig over, at ledelsen fralægger sig ansvaret i en situation, hvor så mange medarbejdere er involveret.

- Det er virkelig utroligt, at når så mange medarbejdere er involverede, at ledelsen kan have været uvidende om det. En ledelse skal da vide, hvad der foregår sådan et sted, siger sektornæstformanden.

Odense Kommune fastholder, at der er den enkelte medarbejder, der ikke har levet op til den faglighed, man kunne forvente, og at ansvaret ligger hos de implicerede medarbejdere og ikke ledelsen.

Også rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Søren Windell (K) bakker ledelsen op i sagen.

- Ud fra de oplysninger, jeg har fået, og også ud fra den seneste rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed om botilbuddet, så er der helt klare linjer. Jeg har ikke grund til at tro andet, end at ledelsen har handlet korrekt i det her, siger han.

Men falder det ikke tilbage på ledelsen, når så mange til syneladende ikke handler korrekt?

- Det har jeg ikke grund til at tro. Så vidt jeg husker bor der 14-15 borgere på botilbuddet, så alle medarbejdere er jo inde over. Det er jo alle medarbejdere, der ikke har reageret på de her ting, lyder det fra Søren Windell.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har på det sociale medie Twitter skrevet, at han ønsker sagen undersøgt til bunds, og at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på ekstra tilsyn i Odense Kommune.