Discodans i komplet tavshed vækkede undren

Silent Disco

Idéen om en dansk udgave af Silent Disco udsprang for omkring tre år siden på den tyske motorvej i retning mod Danmark.Den tyske byplanlægger Andreas Wolff, der har boet i Danmark siden 2012, blaffede fra Tyskland til Danmark. Her blev han samlet op af en ældre herre ved navn Gerd Speer, der arrangerede Silent Disco i Tyskland.



- Han var omkring 70 år og havde den mest fantastiske energi, var virkelig glad og elskede at arrangere de her fester. Der kunne jeg bare mærke, at hvis der er en, der brænder så meget for det, så må der være noget om det. Så inviterede jeg ham til Danmark for tre år siden, hvor vi lavede vores fest under Bispeengbuen, og det var bare den mest fantastiske oplevelse for mig, siger Andreas Wolff, der siden har dannet en fire-mand stor virksomhed omkring Silent Disco, som er den eneste af sin slags i Danmark.



Ifølge Andreas Wolff startede de første Silent Discos i USA for omkring 20 år siden. Inspirationen kommer fra en finsk futuristisk film fra 1969, der hedder Ruusujen Aika, hvor skuespillerne dansede rundt på samme måde med store høretelefoner.



Silent Disco kan i denne uge opleves på Gråbrødre Plads fra kl. 20.00 til 22.00 onsdag og fra kl. 18.00 til 22.00 torsdag.



Sidste mulighed for at opleve det er i Flakhaven på lørdag kl. 15.00 til 17.00 og fra kl. 21.00 til 23.00.



Prisen for at deltage er sat til at være 50 kroner, men kan langt hen ad vejen ende med at være gratis for at få flest muligt med. Det gjorde man på førstedagen.