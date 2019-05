Direktør i Cirkus Arena: Vi har overgået os selv i år

Nordens største cirkus er ankommet til Dyrskuepladsen i Odense. Nu venter fire forestillinger fra torsdag til søndag, som byder på en hjemvendt Bubber og prisbelønnede artister.

Det enorme telt med de velkendte røde og gule striber er omringet af vogne i matchende farver. Cirkus Arena er kommet til byen for at spille forestilling nummer 64, som i år hedder "Cirkus ifølge Bubber". De spiller torsdag til søndag, men ankom allerede søndag aften. Det har givet cirkusfolket mulighed for at nyde nogle sjældne fridage i den fem måneder lange turné. Det krævede 200 teltpløkker og 50 mands arbejdskraft i fire og en halv time, før teltet var rejst. Men nu er Cirkus Arena også klar til at modtage op til 1750 fynboer per forestilling, som der er plads til omkring manegen.

Om Cirkus Arena Cirkus Arena spiller på Dyrskuepladsen i Odense på følgende tidspunkter: torsdag den 30. maj klokken 12.00, fredag den 31. maj klokken 17.00, lørdag den 1. juni klokken 14.00 og søndag den 2. juni klokken 14.00.Forestillingen "Cirkus ifølge Bubber" varer cirka 2,5 time inklusiv pause. Billetpriserne spænder mellem 170-360 kroner.

Cirkus Arenas italienske klovn Jimmy Folco har specialsyede kostumer i alle regnbuens farver. Foto: Michael Bager.

Elefanter på pension I direktørvognens køkkenafdeling taler Benny Berdino i telefon, for selvom cirkus officielt holder hviledag, er der stadig fuld gang i kulisserne. - Hvert år synes vi jo, at vores forestilling er helt unik, men i år har vi fået det bekræftet af anmeldelser og publikums reaktion. Vi har samlet prisbelønnede artister fra 12 nationer, som bare er de bedste af de bedste, fortæller Benny Berdino. Som noget nyt må Cirkus Arena undvære de tre elefanter, der efter planen skal på førtidspension i Knuthenborg Safaripark. Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har nemlig indgået en aftale om at forbyde eksotiske dyr i cirkus, men den endelige beslutning er udskudt på grund af Folketingsvalget. Selvom elefanterne er savnet, er Benny Berdino ikke i tvivl om, at cirkusoplevelsen er intakt, og at forestillingen vil nå helt fra manegekanten og ud på bageste række. - Vi har et super program, som Bubber præsenterer med en gejst og en motivation, som er helt uovertruffen. Vores tema er, at cirkus er en oplevelse, der samler hele familien, og vores intention er hvert eneste år, at vi skal overgå os selv. Det synes jeg, at vi har gjort i år, fortæller Benny Berdino.

På fridagen i Odense var nogle af cirkusfolkene på jagt efter savsmuld til manegen hos en lokal leverandør. Foto: Michael Bager.

Kostumer i alle farver Bag cirkusteltet holder artisterne til i hvide campingvogne, heriblandt den italienske klovn Jimmy Folco. Han har rejst med Cirkus Arena i 20 sæsoner. - Det er rigtig stort for mig at være en del af Nordens største cirkus, fortæller Jimmy Folco. I en varebil har Jimmy indrettet et omklædningsrum med både vaskemaskine, tørretumbler og sminkebord. - Jeg har 25-30 kostumer. Det er som at tage et ekstra lag hud på, for alle sættene er syet hundrede procent ens. Selv knapperne sidder med samme afstand til hinanden, siger Jimmy Folco og fremviser to forskellige sæt i henholdsvis pink og orange. Da han får spørgsmålet, om han har et yndlingssæt, griner han. - Egentlig ikke. Det er det samme, hvis du spørger en far, hvilken søn der er hans yndling, forklarer han. Cirkusklovnen er slet ikke i tvivl om, at han gerne vil fortsætte i Cirkus Arena - og ikke mindst være med til at fejre 65 års jubilæum i 2020. - Når man er her, så arbejder man ikke bare i et cirkus. Nej, man arbejder i Cirkus Arena. Det er jeg rigtig stolt af, fortæller Jimmy Folco og fortsætter: - Men det bliver svært at finde på et show til vores jubilæum, som bliver bedre end det i år. Vi har heldigvis mange skøre idéer allerede.

Dromedarerne i Cirkus Arena var ekstra heldige onsdag, hvor de fik et serveret popcorn til morgenmad. Foto: Michael Bager.

Cirkus Arena er ankommet til Odense, hvor de onsdag holder en af sæsonens få hviledage. Foto: Michael Bager

