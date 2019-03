Direktør er overvældet: Sommerrevy på vej mod rekordsalg

De har mærket det længe. At billetsalget til dette års udgave af Odense Sommerrevy går strygende oven på en sidste sæson, der både gav revyen prisen som Årets Revy og slog alle rekorder med et billetsalg tæt på 20.000. Og den rekord ser meget vel ud til at blive slået markant. Revyen har allerede udvidet med en ekstra spilleuge i juni, og nu har man rundet 18.000 solgte billetter - det antal der var solgt på premieredagens sidste år. Revydirektør Lars Arvad er en glad mand.

- Det er overvældende og overraskende, at det går så stærkt. Sidste år fordoblede vi billetsalget til revyen og jeg var da spændt på, hvad det ville betyde, når vi måtte skifte Bodil (Jørgensen red) ud med Sofie (Lassen-Kahlke red.), siger revydirektør Lars Arvad.

På denne tid sidste år havde revyen solgt 14.000 billetter, og med et salg der er så meget foran, bliver der nu sat tre ekstra forestillinger til salg. De tre nye ekstraforestillinger bliver tirsdag d. 14. maj kl. 20.00, fredag d. 17. maj kl. 15.00 og tirsdag den 21. maj kl. 20.00.

Lars Arvad er holdt op med at spå om, hvor billetsalget kan ende.

- Det går utroligt stærkt, og hvis det bliver ved, kan det jo ende med, at vi må melde helt udsolgt, når vi når premieren. Uanset hvordan det går, så er vi bare glade for, at folk virkelig har taget revyen til sig, siger Lars Arvad.

Odense Sommerrevy har premiere 9. maj og spiller sidste gang 15. juni. Og arbejdet er allerede i fuld gang.

- Vi er i fuld gang med de store temaer, åbningsnummeret og så videre og fra 20. marts begynder vi for alvor, hvor vi arbejder sammen hver dag, fortæller Lars Arvad.

Dette års revyhold består af Vicki Berlin, Sofie Lassen-Kahlke, Niels Olsen, Thomas Mørk og Lars Arvad.