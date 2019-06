Digitalt værktøj hjælper byens sport- og fritidsforeninger

Odense Kommune har i samarbejde med det digitale værktøj Conventus givet klubberne mulighed for at bruge mere tid på det reelle klubarbejde i stedet for at bruge unødigt mange kræfter på administration. Det har aldrig været lettere at få overblik over medlemmer og indkrævning af kontingenter.

At drive en idrætsforening kan give administrativ hovedpine. Især når det kommer til registreringer og kontingentbetaling fra medlemmerne. Det kan man for eksempel skrive under på i OIK, Odense Ishockey Klub, som lige som andre foreninger har kæmpet med at finde ud af, hvem der har betalt kontingent, og hvem der stadig skylder. Men sådan er det ikke mere, takket været organisationsværktøjet Conventus. Det kan bruges til at registrere medlemmer, lave regnskaber, indkræve kontingent og sætte skeamer op. Som kasserer i OIK, Mads Lund, siger: - Før i tiden skulle man ud på alle holdene for at finde ud af, hvem der manglede at betale. Ved at bruge det her system, kan vi nu opkræve pengene, ligesom de gør rundt om i landets fitness centre. Hvor jeg normalt ville se en 30-40 personer, der havde problemer med at få betalt, har jeg kun oplevet det en enkelt gang, efter vi gik over til den her måde at gøre tingene på. Den større effektivitet har tilmed betydet, at klubben har kunnet sætte kontingentet ned for deres U11 og U13 hold, fordi der er kommet flere penge i kassen.

Giver mere tid til det egentlige Kendskabet til det nye program er sket gennem et samarbejde mellem Conventus og Odense Kommune. De to parter har gennem de fire-fem år udlært mange sport- og fritidsforeninger i byen i systemet og fordelene ved netop at anvende programmer som Conventus. Som kontorchef hos Fritid og Kultur i Odense Kommune, Dorte Ankjær Nielsen, forklarer: - Vi hjælper klubberne med at sætte systemet op i vores foreningsværksted i Bolbro, og vi betaler også for Conventus i det første år. Det gør vi, fordi det letter det administrative arbejde i foreningerne og lader klubberne bruge mere tid og energi på klubbernes egentlige formål. De fleste af landets fodboldklubber har dog deres eget system - DBU's KlubOffice - men ifølge Dorte Ankjær Nielsen er Conventus et glimrende tilbud til dem, hvis forbund ikke har et lignende system. Og det er i hvert fald noget kasserer Mads Lund i OIK sætter stor pris på, fordi systemet har lettet hans arbejdsbyrde. - På blot to minutter kan jeg - ved at trykke en enkelt knap - indberette medlemstallene til idrætsforbundet. Og når vi skal søges om aktivitetstilskud hos kommunen, kan vi også bruge systemet, som angiver alle relevante tal, opgjort i de rigtige kategorier. Det har jeg tidligere kunne bruge dage på at få ordnet, siger han.