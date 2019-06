Digital fest er varsel om ny strategi for Odense børn og unge

Torsdag konkurrerede 500 børn fra Odenses 6. klasser om at have udviklet det bedste computerspil. Arrangementet lægger op til en ny strategi for digital dannelse af Odense børn og unge for 50 millioner, der skal komme fra salget af Nature Energy.

- Det er byens arvesølv, vi investerer i vores børn og unge, siger hun og fremhæver, at strategien har to ben: Dels det teknologiske med digital uddannelse af børnene, men også en mere etisk side med digital dannelse og forståelse af digitaliseringens skyggesider.

Rådkvinde for børn- og ungeforvaltningen, Susanne Crawley (R), holdt talen for eleverne i Dok 5000, og hun ser store fremtidsperspektiver i strategien.

Strategien skal blandt andet finansieres med 50 millioner kroner over 10 år fra salget af Nature Energy ud over fundraising til formålet.

Her kunne de blandt andet møde den fynske grundlægger af et af verdens bedste e-sportshold Astralis, Frederik Byskov.

Stoltheden var ikke til at tage fejl af hos 12-årige Mille Buch og 13-årige Emma Nielsen fra Holluf Pile Skole, der torsdag var med i konkurrencen om at have lavet det bedste computerspil blandt elever fra alle kommunens 6. klasser i Dok 5000 på Odense Havn. Sammen stillede de op med "The Robot Memory Game", hvor man skal huske farven på tre robotter, efter de er forsvundet fra skærmen.

"Coding Class"-konceptet er udviklet af it-branchen, men i Odense er det i år ungdomsskolen, UngOdense, der har stået for undervisningen.I løbet af skoleåret har 1600 elever fra 69 klasse på 6. klassetrin i Odense gennemført "Coding Class", hvor de blev introduceret til digital kodning over fire dage. Torsdag kulminerede det med en finale i Dok 5000 på Odense Havn, hvor 500 elever deltog. Dagen bør på blandt andet forskellige workshops og demonstrationer af de 13 finalekvalificerede spil. Et dommerpanel, der blandt andet omfattede fynske Frederik Byskov, grundlægger af det verdenskendte e-sportshold Astralis, stod for at kåre vinderen, der blev 6. A fra Ejerslykkeskolen.

Reklame for computerspillet "The Robot Memory Game". Foto: Tore Bønke Jeppesen

Glæde og udfordringer

For Mille Buch og Emma Nielsen begyndte at lære om programmering allerede i 3. klasse. Alligevel var det en udfordring at begynde med blank skærm og skulle lave deres eget computerspil, men torsdag kunne de præsentere deres eget spil, der udfordrer hukommelsen.

- Vi havde overhovedet ikke troet, vi kunne finde ud af det, fortalte Mille Buch.

Ifølge Emma Nielsen var det sværeste at få robotterne i spillet til at skifte farve.

De erkendte, at de undervejs har været rigtig frustrerede. Så sent som torsdag morgen, hvor de måtte tysse på deres lærer i ren irritation, fordi det ikke ville virke.

Susanne Crawley håber, at strategien munder ud i nye generationer af dygtige og dannede digitale små mennesker, der fra barnsben har lært at styre den digitale teknologi - ikke omvendt.

Derfor dykker man i udarbejdelsen af kommunens strategi helt ned i dagtilbuddene for at ifølge programleder Sanne Munk Doll at vække nysgerrigheden tidligt. Men også forældrene skal inddrages lige som erhvervslivet, der være med til at give en "virkelighedsdimension" til uddannelsen af børnene. Der er også tanker om at lade børnene undervise hinanden, fordi al erfaring viser, at de lytter mere til børn, der er lidt ældre end dem selv, frem for voksne.