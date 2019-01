Dige i Seden Strandby udskudt et halvt år

Tidsplanen for et kommende dige blev yderligere skubbet på et møde mellem forvaltning og lodsejere i den stormflodsramte landsby. Nu ser det ud til, at det tidligst kan være på plads i december 2020.

- Vi troede, at de undersøgelser, der skal foretages, er lavet, men det er de ikke. Derfor skal der frem til juni laves VVM-screening, tages forbehold for Natura2000-planen, ligesom fuglereservatet skal besigtiges. Det burde alt sammen være sket inden for de seneste to år, hvor vi har drøftet diget, siger han.

Anders Brændholt Rasmussen hæfter sig ved, at ingen - hverken politikere eller embedsfolk - tager ansvar og ejerskab for sagen.

- Det er fuldstændig horribelt. I december fik vi at vide, at punktet ville komme på By- og Kulturudvalgets dagsorden i februar, men nu er det skubbet til 25. juni, og det betyder, at resten af processen også er skubbet, så diget først kan være klar sidst i december 2020, siger han.

Fra at skulle være klar til efterårsstormene i 2020 kan lodsejerne nu se frem til skulle vente endnu seks måneder, før diget i bedste fald står klar, forklarer Anders Brændholt Rasmussen, som ikke lægger skjul på, at han synes, By- og Kulturforvaltningen har trukket pinen i langdrag.

Et kommende dige i Seden Strandby har længere udsigter end det så ud til før et møde mellem afdelingschef Boie Skov Frederiksen fra By- og Kulturforvaltningen og grundejerformand Anders Brændholt Rasmussen.

Det er fuldstændig horribelt. I december fik vi at vide, at punktet ville komme på udvalgets dagsorden i februar, men nu er det skubbet til 25. juni.

Fordelingen af betalingen for omkostningerne til diget, der koster godt seks mio. kroner, sker sådan, at de lodsejere, der er mest udsat og ligger lavest placeret, betaler mest.Fordelingen sker efter lodsejerens sokkelkote - altså højden på et bestemt terrænpunkt over den normale vandstand. Fordelingen ser sådan ud: En sokkelkote under 2 m: 71.776 kroner En sokkelkote på 2,01-2,20 m: 53.832 kroner En sokkelkote på 2,21-2,40 m: 35.888 kroner En sokkelkote på 2,41 eller over: 17.944 kroner Ejendomme med kældre tildeles derudover en ekstra regning på 8.972 kroner. På den måde forventes husejerne (der er 135 af dem) samlet at bidrage med godt 5,39 mio. kroner inklusiv moms. Kommunen og andre, der ejer infrastruktur (el og vand) i området, betaler efter et princip om sparede omkostninger. De bidrager samlet set med godt 300.000 kroner eksklusiv moms. Kilde: Odense Kommune

Ønske: Flere kommunale kroner

Når området ved Seden Strandby af både EU og Odense Kommune er udråbt som potentielt område med forhøjet vandstand, undrer det Anders Brændholt Rasmussen, at hverken de to instanser eller staten tager mere ansvar for at få diget lavet, men at lodsejerne selv skal presse på.

Og det kan være, at det endda ikke er tilstrækkeligt, for først når undersøgelserne er færdige, og det endelige projekt skal udfærdiges, skal lodsejerne stemme om, hvorvidt de vil betale hver sin andel af diget. Her ligger en potentiel mulighed for, at hele projektet synker i havet, akkurat som det for nylig skete i Kerteminde.

- Det ville hjælpe lidt på enigheden blandt de 135 lodsejere, hvis Odense Kommune fandt en million kroner ekstra, som den kunne bidrage med. Det er der flere af os, der mener, ville være rimeligt, for der findes blandt andet to-tre kilometer offentlig vej herude. Vi mener nok, kommunen har en interesse i, at vi kan komme tørskoede ind til Odense, siger Anders Brændholt Rasmussen.

Ifølge Boie Skov Frederiksen er belutningen om fordelingsnøglen taget for længe siden og står ikke til at ændre.

- Mødet betød bare, at vi fik mulighed for at præsentere vores arbejdsplan. Der er ikke nogle ændringer i det, der er besluttet, siger han.

Anders Brændholt Rasmussen har fået foretræde for politikerne i By- og Kulturudvalget på årets første udvalgsmøde tirsdag 22. januar. Her vil han give udtryk for sin frustration over det langstrakte procesforløb.