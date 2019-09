Amalie Wulff, 19, 3.a Mulernes Legatskole

- Vi vil gerne sætte fokus på platforme for unge mennesker i kulturlivet i Odense. Vi vil gerne fortælle historier om, at man sagtens kan etablere sine egne initiativer i kulturlivet. Vi har planer om at beskrive et projekt på Teater Momentum og en musikplatform for at give et indblik i, hvordan nogle unge gør og for at inspirere andre unge.