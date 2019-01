Det vedtog de også på byrådsmødet: Fattigdomsgrænse og borgerrådgiver på vej

1. Digerne sendes i udvalg

Efter en lang diskussion vedtog byrådets partier med undtagelse af Venstre og Konservative, at By- og Kulturudvalget nu - på baggrund af By- og Kulturforvaltningens undersøgelser og anbefalinger - skal se på, om det er en god idé, at kommunen bidrager med kroner til at bygge diger for i Seden Strandby og andre dele af Odense, der er ramt af stormflod.

Det var Venstre og Konservative, der sammen med Dansk Folkeparti rejste sagen i byrådet, men V og K argumenterede ihærdigt for, at byrådet med det samme skulle tage stilling til deres konkrete forslag om, at kommunen betaler en tredjedel af udgifterne til et dige i Seden Strandby - det vil svare til 1,9 millioner kroner.

Et flertal af partierne ønskede imidlertid at lægge den forudsætning ind, at staten også bidrager med en tredjedel. Og at der i øvrigt kigges på digebehovet i hele byen og ikke kun i Seden Strandby.

2. Odense tættere på fattigdomsgrænse Et flertal leverede opbakning til børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsens (R) forslag om, at Odense skal have en børnefattigdomsgrænse. Og at der én gang årligt skal tages stilling til, om opgørelsens resultat skal have nogen politiske konsekvenser. Susanne Crawley Larsen har tidligere lagt et lignende forslag frem, men en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viste i slutningen af sidste år, at antallet af fattige børn i Odense er stigende, at der i gennemsnit sidder to børn i hver folkeskoleklasse, der kan betegnes som fattige, og at det placerer Odense på en 10. plads over de kommuner med størst børnefattigdom. Og det fik børn- og ungerådmanden til at gentage forslaget, der nu skal behandles i Økonomiudvalget. Dér skal der også kigges på muligheden for en mere generel fattigdomsgrænse og på et ændringsforslag fra Konservative og Venstre, der blandt andet vil se på lavindkomst over en treårig periode.

3. Private dagtilbud i modvind Der tegnede sig ikke umiddelbart noget flertal for at følge Venstres idé om at hæve tilskuddene til private dagtilbud og i højere grad sidestille dem med de kommunale og ad den vej blandt andet være med til at skaffe nok pasning til det stigende antal børn i Odense. - Vi skal sikre, at de private initiativer, der byder sig til, får lige og fair muligheder for at tilbyde pasningsordninger, lød det fra Venstre. Selv om Jane Jegind fremhævede, at det ikke skulle være nogen ideologisk diskussion, endte det alligevel der, og enden blev, at sagen sendes videre til yderligere diskussion i Børn- og Ungeudvalget.