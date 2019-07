Det var dråben: Par flygter fra støjhelvede på Odense Havn

Lars Romsøe var blevet så træt af den konstante larm fra unge mennesker på byens ø samt renoveringsarbejdet på det store fragtskib i havnen, at han nu har valgt at flytte fra Promenadebyen. Foto: Victor Juul Grønbæk

Efter blot to år med bopæl på Promenadebyen ved Odense Havn, vælger Lars Romsøe og hans hustru at flytte. Efter en sommer med støj, ballade og utryghedsskabende besøgende på havnen er det blevet for meget at blive boende.

Udsigt til vandet og frisk havluft er en drøm for mange mennesker. Den drøm synes at kunne blive opfyldt på Promenadebyen eller på Byens Ø i Odense. Men drømmen har for nogle vist sig i stedet at være et mareridt. I juni kunne avisen bringe historien om beboere på Byens Ø, der var bekymrede for generende og larmende personager, der skabte uro og utryghed på parkeringspladsen ved Finlandkaj. Situationen på Byens Ø er nu blevet for meget for nogle af beboerne på havnen, Lars Romsøe og hans kone. Efter to år i lejlighed på Promenadebyen 38 har de fået nok af havnens tilstand. I et læserbrev til Fyens Stiftstidende skriver Lars Romsøe blandt andet, at de gennem hele sommeren har måtte døje med larm fra unge, festende mennesker samt renovering af skibet Annelise Theresa i havnen i form af sandblæsning, hamren og banken - også uden for normale arbejdstider. Det er ifølge Lars Romsøe det andet skib, der renoveres tæt på beboelsen inden for de seneste fem måneder. Særlig besværligt bliver det på de varme sommeraftener, hvor Lars Romsøe og hans hustru ikke føler, at de kan have døre eller vinduer åbne for bare larm. Det værste er i følge Lars Romsøe de støjende unge mennesker, der hyppigt besøger havnen. Om oplevelsen at bo i det, han kalder "støjhelvede", siger han: - Det var dråben med alt den larm, der har været denne sommer på Byens Ø. Der er næsten ikke nogle dage, hvor der ikke er fest derover. Vi mener, at Byens Ø burde være en kulturperle, men det er jo invaderet af unge festaber fra tidlig eftermiddag til sen aften. Rigtig mange af dem kommer i deres store biler og viser dem frem. Vi synes ikke, det er sjovt længere, vi føler os faktisk utrygge. Utrygheden blev kun forstærket, da Lars Romsøe op til flere gange har forsøgt at få dæmpet løjerne, der ofte foregår få meter fra hans lejlighed. Det er han holdt op med, efter han et par gange fik en tilbagemelding om, at han skal passe sig selv og skride, for ellers ville han få et par på lampen. Artiklen fortsætter efter videoen.

Næsten hele lejligheden er nu tømt og pakket ned. Lars Romsøe håber for de næste indflyttere, at myndighederne får styr på støjgenerne hurtigst muligt. Foto: Victor Juul Grønbæk

Stadigvæk en havn På trods af Lars Romsøes klager mener man hos Lindø port of Odense A/S ikke, at enkeltpersoners klager om støj er et dækkende grundlag for ændringer fra deres side. Den administrerende direktør, Carsten Aa mener, at så længe havnen er i brug, så må man som beboer forvente, at nogle lyde hører til livet på havnen. - Vi oplever en glidende overgang fra, at det har været rendyrket industrihavn til at man stille og rolig transformerer nogle arealer til beboelse. Men ligesom man må forvente, at der kører toge forbi, hvis man vælger at bosætte sig på Østre Stationsvej, ligeledes skal man forvente støj fra skibe i havnen, siger Carsten Aa. Han fortæller, at det omtalte skib ligger i inderhavnen på grund af generel pladsmangel hos Lindø Port of Odense A/S. Derudover har de ifølge havneloven pligt til at modtage skibe. - Jeg har stor forståelse for, at nogle mennesker kan føle sig generet af det, men vi skal adressere det her korrekt. Vi har en erhvervshavn her, og vi skal som udgangspunkt have erhvervsfartøjer inde, hvis der er plads, siger han.

Ønsker handling Lars Romsøe ser ikke sig selv som den kværulerende type. Men de eskalerende, larmende besøg på Byens Ø og det larmende renoveringsarbejde har for ham nået kritisk masse. Han mener, at hans læserbrev har været en nødvendighed. - Læserbrevet indsendte jeg, fordi jeg synes, at offentligheden skal vide, at Byens Ø slet ikke er så rosenrødt, som politikerne tror og fortæller omverdenen om. Der mangler regulering og reglementer herude. Jeg synes ikke, politikerne og ordensmagten gør en stor nok indsats, fortæller Lars Romsøe. Lejligheden på 94 kvadratmeter betaler Lars Romsøe 12.000 kroner for. Han mener ikke, at prisen hænger sammen med den oplevelse, de har med at bo så tæt på larm. Parret fraflytter 1. august og flytter til Middelfart. Lars Romsøe håber, at politikerne tager ansvar og får styr på Byens Ø, så det kan leve op til titlen som kulturperle.