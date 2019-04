Hjalte Daniel Hansen (S), medlem af Børn- og Ungeudvalget

- Der er mange indtryk efter sådan en dag, og jeg har fået et bedre billede af området. Børnene har fuldstændig forskellige vilkår for at blive det, de drømmer om, afhængig af om de bor på den ene eller anden side af Åsumvej. Det skal laves om, men det bliver et langt sejt træk.

- Jeg er blevet klogere på noget af det, der fungerer. For eksempel var det inspirerende at høre SSP fortælle, hvordan de arbejder med relationsmedarbejdere i forhold til de unge. Men vi hørte også, hvordan blandt andet sundhedsplejerskerne savner mere tid til samarbejde og til at se børnene oftere.

- Tidligere har jeg været lidt forbeholden over for at busse børnene rundt i byen, men efter besøget i udflytterbørnehaven kan jeg forstå, de ikke ser det som en udfordring.