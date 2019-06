Det skriver de i høringssvarene

Her ses et udpluk af de 310 høringssvar i forbindelse med Bynet 2021. Høringssvarene er fordelt efter postnummer: 157 fra Odense V, NV og N, 32 fra Odense NØ, 20 fra Odense M og SØ, 39 fra Odense S og SV, og 15 fra Odense C. De resterende svar er af mere generel karakter.

Jeg bor i Næsbyhoved Broby, og jeg synes, det er helt håbløst, at man vil fjerne bussen til Allesø i Odense N. Ved at gøre det, lader man alle beboerne i stikken og har taget det første store spadestik til at lade byen dø. Det kan Odense Kommune ikke være bekendt. Det er simpelthen for dårligt.

- Jacob Rimmen, Odense N

I må da ikke tage den smule bus fra os, i forvejen er her så lidt. Det er virkelig en skræmmende tanke, at her ingen offentlig transport skulle være fra og til Brændekilde, her kommer jo ikke letbane! Det er jeg meget imod og håber, det bliver revideret.

- Susanne Dalbøl, Odense SV

Vi gamle og dårligt gående kan ikke undvære citybussen. Jeg er 85 og bruger den dagligt, kan ellers slet ikke komme rundt i byen. Den må gerne koste busbillet, det er ikke dét, det drejer sig om, men livsværdi og tilfredshed ved at kunne klare sig selv så længe som muligt.

- Jytte Rasmussen, Odense C

Jeg håber virkelig ikke, at busrute 29 med stoppested på Ørnevej bliver nedlagt. Jeg er meget gangbesværet og kan umuligt gå hen til Tarup Centeret, jeg kan heller ikke sidde på en cykel. Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, da jeg på gode dage kan gå ca. 200 meter. Jeg bliver fanget i mit eget hjem og kan intet stille op.

- Hanne Nederby, Odense NV

Den manglende offentlige trafik giver problemer for mange familier nu, der har børn i den skole-aktive alder og umuliggør at bo i området, hvis man ikke har bil og ønsker at benytte offentlig transport (f.eks. ældre beboere).

- Dennis Thomsen, formand for Grundejerforeningen Utzons Allé, Odense NØ

Jeg tager bussen fra Fraugde hver morgen kl. 04.49, for at møde på mit arbejde kl. 06.00. Og jeg er ikke den eneste, der bruger den afgang. Så jeg vil gerne vide, hvordan jeg skal komme på arbejde til tiden (når den afgang forsvinder, red.).

- Tina Emiliussen, Odense SØ