Det siger chefen: - Vi har en fælles historie

Søren Lind Mikkelsen er teknisk chef hos Evoca Nordic A/S, hvor Lone Skov har været ansat siden 1976. Her svarer han på, hvad det betyder at have mange medarbejdere med høj anciennitet.

Hvad betyder det for jeres virksomhed at have ældre medarbejdere?

- Vores mange medarbejdere med lang anciennitet betyder, at vi har en fælles historie fra fabrikken. Der er en kolossal viden om vores organisation, vores produkter og vores processer samt arbejdskultur i vores ældre medarbejdere. Det er en god kombination med nyt blod, der er med til at ruske lidt op i tingene. Jeg synes egentligt ikke, at alderen som sådan er det udslagsgivende, men dét, at mange medarbejdere har været i virksomheden i rigtigt mange år, kan give en forskel. Fordi rutinerede medarbejdere er selvkørende og kan deres metier. Det er samtidigt vigtigt, at det ikke bliver en sovepude, der forhindrer, vi kan tænke nyt. Vores fælles historie og arbejdskultur skal ikke diskvalificeres, for den har bragt meget godt med sig, men der skal også gives luft til fornyelse, og der er det vigtigt med nye hoveder med andre vinkler end dem, vi andre har angrebet hverdagen fra i mange år.

Hvad kan de ældre medarbejdere bidrage med, som en nyere medarbejder ikke kan?

- I det daglige helt klart, at der ikke er usikkerhed om, hvordan opgaverne skal løses. Man går bare i gang, og kommer man i en situation med et problem, har mange af de ældre medarbejdere stået i en lignende situation tidligere og kan gå i gang med at løse opgaven uden først at skulle sætte sig ind i, hvordan helheden hænger sammen.

Kan det have ulemper med en stab, hvor gennemsnitsalderen er for høj?

- Der kan ligge en ulempe i vores evne til at udfordre praksis. Mange ældre medarbejdere betyder også, at der kommer en stor medarbejderudskiftning på kort tid, når tiden er moden til, at de ældre medarbejdere aftræder.

Hvad betyder en ansat som Lone Skov for Evoca?

- At have ansatte med alder og anciennitet som Lone betyder, at vi har en stab af god gammeldags indstilling til, hvad det vil sige at være stabil arbejdskraft. Man møder trofast på arbejde og har hjertet med i det, der skal gøres. Der er lidt "noget-for-noget" i det. Vi skal have tingene til at fungere, så når lokummet brænder, arbejdes der igennem. Når der er lidt mere stille, kan vi tage en ekstra kop kaffe. Det fungerer fint. Modne mennesker giver som regel også et godt fundament for refleksion.

Hvor ofte har du og virksomheden gavn af hendes viden om og historik i virksomheden?

- Vi løber jævnligt ind i situationer, hvor de ældre medarbejdere har en holdning til, hvordan tingene skal løses eller en idé, der bunder i tidligere situationer. Det hedder vist erfaring ...