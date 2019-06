Det ryster, så huset slår revner: Efter fem år venter Claus stadig på ordentlig asfalt

- Det sker, at jeg vågner om natten, fordi lastbilerne kører hurtigere, end de gør om dagen. Så ryster hele huset, fortæller Claus Bøgeholm og siger, at det især er, når lastbilerne kører henover et sænket brønddæksel, at vibrationerne tager fat.

I 2011 indgik Odense Kommune en kontrakt med NCC, hvori NCC har fået ansvaret for vedligeholdelse af bl.a. kørebaner, stier og fortove, der ligger i det åbne land, hvilket Middelfartvej i Blommenslyst falder under.Hver år udarbejdes der en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene, som NCC har ansvaret for.Som borger kan du rette henvendelse til NCC på kjj@ncc.dk , hvis du har observationer vedrørende vejnettet eller hvis du har spørgsmål.Kontrakten mellem NCC og Odense Kommune løber til 31. oktober 2026.

Revnen her er et af de steder på vejen, der kommer flest vibrationer fra. Foto: Michael Bager

Opmærkning er ikke nok

I tre år levede Claus Bøgeholm med generne uden at klage til kommunen. Så begyndte der at dukke revner op på facaden af hans hus. For ham er der ingen tvivl om, at der er en sammenhæng.

- Det må være en konsekvens af det arbejde, der stadig mangler at blive udført, det er jeg sikker på. Jeg har boet her i 20 år, og de vandrette revner er først begyndt at dukke op for to år siden, forklarer Claus Bøgeholm.

Først tog han kontakt til NCC, der er hyret af Odense Kommune til at vedligholde mange af Odense Kommunes kørebaner, for at høre, hvad planerne var med vejstykket. Han fik at vide, at det lag, der blev lagt i juni 2014, var midlertidigt. Det permanente slidlag ville blive lagt på senere.

- Problemet var, at der ikke skete mere end det. Der var ingen afstribninger eller noget som helst de første år, siger Claus Bøgeholm.

Først da han tog kontakt til kommunen for at klage, skete der noget. Efter at have set vejen an, blev der opmærket linjer på kørebanen. Blandt andet er førnævnte brønddæksel blevet opmærket. Det har hjulpet en smule, men det er ikke alle lastbilerne, der holder sig helt inden for striberne, og de hjælper ikke på den ujævne asfalt.

NCC har efterfølgende kigget på vejstykket. Her lød vurderingen, at der ikke var behov for at gøre mere ved vejstykket her og nu.