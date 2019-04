Det nye Dexter klar efterårsnavne: Amerikansk soullegende på programmet

- Efterårets største booking er uden tvivl amerikanske Maceo Parker, der er et kæmpe navn inden for funk, soul og jazz. Han kan godt betegnes som en legende, der har spillet på mange store internationale jazzfestivaler. Egentligt burde han spille på Posten, men vi syntes, det kunne være sejt at præsentere ham på det nye Dexter, siger Morten Østlund om amerikaneren, der optræder 24. november.

- Hvis vi kan, laver vi måske en koncert ugen før. Ellers er planen, at vi indvier det nye Dexter 7. august. Det virker som ret kort tid, når jeg tænker på, at jeg i formiddags gik rundt på Dexter, hvor der ikke er skyggen af et tag på endnu. Der er lang vej endnu, siger spillestedsleder for Posten og Dexter, Morten Østlund.

Spillestedet Dexter er stadig dækket helt til i presenninger og stilladser, men planen er stadig, at spillestedet slår dørene op til første koncert under Jam Days i uge 32.

Holde gryden i kog

Bookerne på Dexter har haft fokus på at fastholde de genrer, som altid har hørt hjemme på Dexter. Men de har også haft udsyn til nye trends og artister.

- Der kommer bands på Dexter, som ikke er set der før, fordi vi også har spejdet efter bands, der både bryder traditionerne og smelter genrer og begreber sammen, siger Morten Østlund.

Det er få bands, der har krævet meget arbejde at overtale.

- Dexter har et godt ry, og vi får tusindvis af henvendelser fra artister fra hele verden. Derfor er der rigeligt at vælge imellem, det er dog ikke alle artister, der er realistiske set ud fra et økonomisk aspekt, siger Morten Østlund.

Selv om der er fire måneder til de første koncerter, er det vigtigt for Dexter at holde gryden i kog og vise over for publikum, at der sker masser af ting, når spillestedet genåbner.

- Vi vil gerne vise, at vi arbejder på højtryk for at få gang i Dexter igen. Publikum skal vide, hvad de kan glæde sig til. Mange gæster køber billetter i god tid, så derfor kan vi ligeså godt sætte gang i billetsalget nu, siger Morten Østlund.

Enkelte af koncerterne har allerede sat fut i billetsalget. Blandt andet Hjalmer 13. november.

- Interessen for Hjalmer er ikke overraskende stor, så man skal skynde sig, hvis man vil sikre sig billet, siger Morten Østlund.