UBBERUD: Livet med demens behøver ikke at være trist og meningsløst. Hør mere om sygdommen og om hvordan man som pårørende kan lære at håndtere det søndag den 27. januar i Ubberud Kultur og Bevægelseshus. Fra klokken 14 fortæller Vibeke Frimodt, tidligere sygeplejelærer i Aarhus og teologistuderende blandt andet om forskning om demens, om at skrive sine erindringer, om at bearbejde sorg og om livskvalitet og håb. Ubberud og Ravnebjerg Kirker er medarrangører, og der er fri entre. /RAS