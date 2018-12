Det mener partierne om friplejetaksterne i Odense

1) Christel Gall (DF)

Stemmer for godkendelse.

- Jeg mener, at det, som OK-Fonden er ude at lave, er afpresning. Det er jo ikke en statshemmelighed, hvad de her takster har været hidtil, og hvordan de udvikler sig. Så når man kommer i 11. time og kræver, at taksterne skal være højere, så er mit svar: Så har vi ikke nogen aftale. Men jeg synes, det er meget ærgerligt.

- Sådan som jeg ser det, så er det en takst, der er i overensstemmelse med det, vi selv kan drive plejecentre for. Derfor tænker jeg, at der nok er nogle andre faktorer, som spiller ind, når OK-Fonden pludselig mener, at taksterne er for lave til at realisere noget som helst.