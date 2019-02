Nadia, 24 år, rollespilsnavn: Inaya

Hvad er det fedeste ved at være nørd?

- Jeg vil sige, at det fedeste er, at der er ubegrænsede muligheder. Man er ikke begrænset af enkelte miljøer og universer, og de små subkulturer smelter mere og mere sammen og overlapper hinanden. Det er netop her, at der bliver plads til mere sjov og leg, når vi er flere, der kan lege sammen.

- Det mest spændende ved lørdag for mig er at se, hvordan det bliver at samle de små miljøer, der ikke har været samlet før. Og så bliver det spændende at prøve en masse nyt.