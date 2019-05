Det kniber med at skaffe job: Ledigheden rokker sig ikke i Odense

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2019 var 4.441 såkaldte fuldtidspersoner. Det svarer til 4,7 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret fra marts til april 2019. Og det er ikke kun et lokalt fænomen. For hele landet er ledighedsprocenten ligeledes uændret fra marts til april - den gennemsnitlige ledighedsprocent lå dog et stykke under - med 3,7 procent.

- Vi får stadig mange folk i arbejde, og derfor er ledigheden heller ikke steget. Men når ledigheden endnu engang er uændret i Odense og på landsplan, siger det måske også lidt om de udfordringer, som vi og mange andre kommuner oplever - nemlig at det ikke bare sådan er ligetil at få alle i job. Men vi skal alle gøre en indsats for at få de sidste med. Det arbejder vi hårdt på sammen med både virksomheder, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Når vi alle går sammen, tror jeg på, at det nok skal lykkes at få banket ledigheden længere ned, siger beskæftigelses- og socialrådmand i Odense, Brian Dybro (SF).

Odense indtager en 8.-plads i ledighedsplaceringen i april 2019. Det vil sige at kommunen har landets 8. højeste ledighedsprocent. I marts 2019 havde Odense landets 7. højeste ledighedsprocent.

Og måske er der håb om at ledigheden falder når Danmarks Statistik trækker nye tal for maj. Den aktuelle ledighedsprocent er 4,3 procent svarende til 4.123 fuldtidspersoner