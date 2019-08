Odense Internationale Film Festival OFF er på plakaten med flere dokumentarfilm om cirkuslivet. Det samme er en stribe internationale kunstnere, inklusiv et ensemble, som Dynamo i årevis har forsøgt at få til Odense.

En madpakke sat sammen af både lækkert, blødt, surt og sødt. Smurt med kærlighed til både genren og publikum. Sådan beskriver Dynamo Workspace programmet for cirkusfestival nummer tre.

Konkret betyder det besøg af artister fra hele verden. Fra "Svalbard Company", der ikke som navnet antyder udelukkende er med artister fra det nordligste Norge, men disker op med en stedspecifik kabaret lavet til denne anledning som lørdag aftens hovednummer, til "Señor Stets", der bevæbnet med et reb leder publikum gennem en times minimalistisk forestilling.

Gennem samtlige cirkusfestivaler har Dynamo ventet på at få" Brunette Bros." til Odense, så ensemblet kan vise, hvordan gruppen gennem 11 år har finpudset en teknik, der får scenografien til at falde fra hinanden i løbet af forestillingen. Brunette Bros. kalder sig the greatest and 2nd Smallest Circus in the World - det største og næstmindste cirkus i verden

Helt nyt på programmet er det eneste lokale islæt, OFF - Odense Internationale Film Festival - der præsenterer cirkus på film. Det er Dynamo, der har udvalgt filmene, og blandt de forskellige dokumentarfilm, som tager publikum med hjem til artisternes øverum og øvrige kvababbelser, er der også en kortfilm, hvor de to kunstneriske ledere selv deltager. Filmen, der hedder "Fish", er lavet af den svenske instruktør Åsa Johannisson og viser Gry Lambertsen og Rune Valstrøm Andersens teknikker sat ind i en fortælling. Ud over en workshop om fundraising er det eneste gang, man ser arrangørerne selv begive sig ud i artisteriet.- Det gjorde vi de første år, men det var stressende at skulle være flere steder på én gang, og det kaster vi os først ud i igen, når vi har fundet en helt fast form for festivalen, så vi kan slippe lidt af planlægningen, siger Gry Lambertsen.

Det øvrige program kan ses på festivalens hjemmeside - dynamoworkspace.dk/festival.