Det har trukket ud i et år: Nu får elever obligatorisk erhvervspraktik

Det besluttede byrådet også

1. Indeklimaet på 13 af byens folkeskoler skal nu undersøges for at finde ud af, hvem der har mest brug for at få del i de 26 millioner kroner, byrådet har afsat til for eksempel ventilationsanlæg i klasseværelserne. Millionerne kommer fra salget af NGF Nature Energy, og i løbet af marts vil de 13 skoler blive skåret ned til mellem fem og otte skoler, der arbejdes videre med. - Vi skal starte der, hvor udfordringen er størst, understregede by- og kulturrådmand Jane Jegind (V). Og der er nok at tage fat på: I 2015 vurderede Odense Kommune, at der var brug for 104 millioner kroner til at renovere folkeskolernes klimaanlæg.



2. 48 millioner kroner skal de kommende år bruges til at slippe af med de udskældte, midlertidige og forlængst udtjente pavilloner ved skoler og daginstitutioner. Tre pavilloner på Paarup Skole - den ældste pavillon dér er fra 1976 - skal væk, og så skal en vurdering af de øvrige pavilloners klimaskærme, indeklima og bærende konstruktioner afgøre, hvor der også skal pilles pavilloner ned. Der er pavilloner på i alt 30 lokationer, men der er langt fra millioner nok til at fjerne alle pavilloner.



3. Der var umiddelbar opbakning til et forslag fra Konservative og Venstre om i højere grad at lade Udsatterådet og Ældrerådet få indflydelse på fordelingen af frivillighedsmidlerne - de såkaldte § 18-midler. - Det vil øge borgerinddragelsen og kvalificere beslutningen, fremhævede Christoffer Lilleholt (V). I første omgang skal Udsatterådet og Ældrerådet dog spørges, om de overhovedet ønsker at være del af beslutningen omkring frivillighedsmidlerne.



4. På initiativ fra Enhedslisten skal Ældre- og Handicapforvaltningen nu undersøge, om der er brug for et særligt fokus og en særlig hjælp til ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Det mener Enhedslistens Reza Javid, der er : - Ældre med anden etnisk baggrund end dansk rammes hyppigere af sygdom, fattigdom og ensomhed. De mangler danskkundskaber og viden om muligheder for hjælp.