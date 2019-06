Det fyger med beskyldninger: Ældrerådet i Odense skændes gennem læserbreve

Hård tone i læserbreve

Den tredje maj kritiserede Uffe Clausen Bjarne Hilmersson , der også er medlem af Ældrerådet, for ikke at gøre nok for, at de ældre på byens plejecentre får frisklavet mad fra plejecentrenes egne køkkener.Bjarne Hilmersson er medlem af Ældrerådets udvalg "Mad og Måltider," der arbejder for bedre mad til de ældre, og i den egenskab mener Uffe Clausen, at han bærer et særligt medansvar for, at intet er sket.Uffe Clausen slutter sit læserbrev med et : "Jeg må sige til mine kollegaer i arbejdsgruppen Mad og Måltider: I må tage og vågne op".Cirka en uge efter tager Ældrerådets formand Dagmar Andersen på det øvrige ældreråds vegne afstand fra Uffe Clausens læserbrev, og senere på måneden skriver rådsmedlemmet Helle Oldefar , at " På femte måned har hr. Uffe Clausen ikke ydet en eneste times arbejde i en eneste af de arbejdsgrupper, som Ældrerådet nedsatte efter seminariet efter sidste valg."I et svar hertil skriver Uffe Clausen mandag den 10. juni under overskriften "Svar til Oldemor" : "At Helle Oldefar fremstiller sin ældrepolitiske ubegavethed i offentligheden, falder tilbage på hende selv - fred være med det. At Helle Oldefar på flere punkter har påtaget sig opgaver, hun ikke kunne løse, er ikke min skyld, men det skal åbenbart gå ud over andre."Hertil svarer Helle Oldefar onsdag: "Desværre lyver Uffe Claussen og pynter sig med stjålne fjer, men det overrasker vist desværre ingen efterhånden. Jeg må igen sige til Uffe Clausen: Tag ansvar!