Det bliver dyrt: Kæmperegning venter efter letbane-forsinkelse

- Det er der flere grunde til. For det første ved jeg det simpelthen ikke på nuværende tidspunkt. For det andet står vi i en situation, hvor vi skal til at forhandle omkring kontrakterne, og der vil det jo ikke være særligt gennemtænkt, hvis jeg begynder at fortælle noget om, hvad vi regner med at skulle betale, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Entreprenøren Züblin har ikke formået at overholde fristen for, hvornår dækket over de store parkeringskældre i den sydlige del af TBT-projektet skulle være færdigt, men en op til otte måneders forsinkelse hænger på Odense Kommune, der ejer Odense Letbane.

Bøvl med 200 meter af en letbane-strækning på 14,4 kilometer kommer efter alt at dømme til at udløse en kæmperegning på mange millioner kroner, som skal dækkes af Odense Kommunes reserve og nye 30-årige lån.

Det vil være hele organisationen, der er nødt til at være her til sidst.

- En udskydelse af driftsstart gør, at vi er nødt til at beholde vores folk i længere tid. Og det vil være hele organisationen, der er nødt til at være her til sidst. Alle de sidste aktiviteter er jo uændrede. Nu kommer der en ny mellemperiode, men der er der også en masse ting, der skal laves, siger Mogens Hagelskær, der på den positive side ser det som en fordel, at man nu får mere tid til at prøve letbanetogene grundigt af.

Letbane-direktør Mogens Hagelskær har ingen kommentarer til tallene, men peger på, at man til det sidste vil have brug for en stor del af organisationen.

Under en tidligere diskussion om Hjallese Station oplyste Odense Letbane således, at det ville koste mellem 5 og 10 millioner kroner for hver måned, organisationen blev forlænget. Og med en forsinkelse på op til otte måneder er det altså i sig selv en af de rigtigt trælse ekstraregninger på mellem 40 og 80 millioner kroner.

Mens udgiften for at åbne kontrakterne med Keolis og Comsa står hen i det uvisse, men formentligt bliver på adskillige millioner, står det mere fast, hvor meget det vil koste, når organisationen Odense Letbane skal fortsætte arbejdet i yderligere otte måneder.

Driftskontrakt i kritisk periode

Kontrakten med Keolis blev skrevet under 19. december 2018. På dét tidspunkt havde man i Odense Letbane allerede givet udtryk for, at starten kunne blive forsinket på grund af problemerne i forhold til TBT-projektet. Men ifølge letbanedirektøren er det ikke ensbetydende med, at kontrakten med operatøren tager særligt højde for forsinkelsen.

- Kontrakten er lavet ud fra de betingelser, som blev sendt ud i forbindelse med prækvalifikationen tilbage i 2017, hvor der ikke var nogle, der kiggede ind i, at vores ejer (Odense Kommune, red.) ville bede os om at tage den med ro på grund af de forskydninger, der er sket i forbindelse med Thomas B. Thriges Gade-projektet. Den kontrakt, vi har, giver nogle muligheder for nogle ændringer - også på tiden. Så Keolis er blevet bedt om at kigge på, hvad de kan gøre for at begrænse tabet mest muligt, siger Mogens Hagelskær.

Stefan Birkebjerg Andersen peger på, at han forventer, at kommunen har forhandlet færdig med alle parter før sommerferien, så man på det tidspunkt kan give offentligheden indsigt i, hvor meget forsinkelsen kommer til at koste.