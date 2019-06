Det betaler sig at råbe op: Efter fem år bliver huller i Middelfartvej lappet

Egentlig var planen, at stykket af Middelfartvej foran Claus Bøgeholms hus først ville få en ordentlig belægning i 2020. Efter at have set på vejstykket må Odense Kommune dog give Claus Bøgeholm medhold, så nu bliver hullerne endeligt lappet.

- Jeg spurgte ham, vi havde sendte derud, om vi ikke ville have gjort noget ved det, hvis vi havde fået en henvendelse fra et andet sted med lignende trafik- og hastighedsforhold. Han svarede, at det ville vi. Så det gør vi nu for at komme beboeren i møde, så den mellemliggende periode (indtil 2020, red. ) bliver så skånsom som muligt, forklarer Allan Bach Laursen.

Efter at være blevet gjort bekendt med situationen valgte Allan Bach Laursen dog at sende en ansat ud for at besigtige vejen.

Ifølge kontorchef i Park og Vej, Allan Bach Laursen, skyldtes ventetiden, at det tidligere blev vurderet af kommunens entreprenører på området, NCC, at det var mere hensigtsmæssigt at samle hele opgaven med at lægge slidlag i vejkrydset på Middelfartvej næste år.

Da Fyens Stiftstidende tog kontakt til Odense Kommune efter at have snakket med Claus Bøgeholm om vejforholdene foran hans hus på Middelfartvej i Blommenslyst, lød meldingen i første omgang, at der ikke var noget at gøre her og nu. Claus Bøgeholm måtte vente til år 2020 på en løsning.

Ville vente til 2020

Inden kommunen satte en mand på sagen, lænede Allan Bach Laursen sig op ad NCC's vurdering af situationen. Ifølge dem var der ikke tunge nok argumenter for at ordne vejstykket med det samme i forhold til at vente til 2020, hvor det nærliggende vejkryds også får en ny omgang belægning.

- Man (NCC, red.) vurderer, at det samlet set er den bedste løsning ud fra trafiksikkerhed, nabogener, fremkommelighed og økonomi, at man venter med at ordne vejstykket, så man kan tage hele krydset på én gang senere. Det gør vi i et forsøg på at bruge de midler, vi har, så vi får mest muligt ud af dem og skaber mindst mulig gene for trafikken, forklarede Allan Bach Laursen, inden kommunens ansatte vurderede stykket.

Da Fyens Stiftstidende snakkede med Allan Bach Laursen umiddelbart efter at have mødtes med Claus Bøgeholm, lovede kontorchefen da også, at han ville sende en ansat ud at se på forholdene. Det løfte blev indfriet, så nu kan Claus Bøgeholm og hans naboer endeligt få ro fra de værste rystelser og støjgener.