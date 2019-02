Det besluttede byrådet også

Ny helhedsplan for udsatte områder

Der kommer en ny boligsocial helhedsplan for Korsløkkeparken og Ejerslykke. Planen skal gøre områderne mere trygge og velfungerende og er en udvidelse af den plan, der allerede er godkendt og i gang i to andre almene boligområder, nemlig Rising og Skt. Klemensparken. Det betyder, at de fire områder fremover har én fælles plan.

Helhedsplanen løber frem til og med 2021. I Korsløkkeparken og Ejerslykke vil man blandt andet arbejde med at reducere antallet af folk, der bliver sat ud af deres lejlighed af fogeden, fordi de ikke har betalt husleje i en længere periode; man vil tilbyde økonomisk rådgivning; prøve at få flere i arbejde og uddannelse; oprette lektiecaféer; lave familiekurser for at styrke forældrenes kompetencer; prøve at bygge bro mellem skole, daginstitution, fritidsliv og forældre. Planen koster sammenlagt 6,7 mio. kroner - heraf betaler kommunen 850.000 kroner.