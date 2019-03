HJALLESE: Torsdag klokken 14 vil Seniorklubben for Hjallese og Omegn, Jakob Hansensvej 34, få besøg af musikgruppen Det Sorte Guld. Det betyder underholdning med musik og sang, og der vil sikkert også blive mulighed for at synge med. Pris 10 kroner for medlemmer, andre må af med 30. /RAS