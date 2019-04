Det Ny H.C. Andersens Hus: Grundstenen er lagt til nye eventyr

Klods-Hans' ukuelighed og optimisme kendetegner på mange måder den forvandling, Odense er ved at gennemgå, mener Peter Rahbæk Juel, som derfor fandt det helt naturligt, at eventyret skulle være en del af grundstenen. Foto: Nils Svalebøg

Med brunsviger og undskyldende ord til naboerne blev et symbolsk skridt på rejsen mod Det Ny H.C. Andersens Hus taget på digterens fødselsdag.

Det bliver et sted, der samler alle eventyrene til en begyndelse på et helt nyt eventyr. Med - blandt andet - disse ord og en undskyldning til naboerne blev H.C. Andersens 214 års fødselsdag tirsdag eftermiddag markeret på en helt speciel måde. Grundstenen blev lagt til Det Ny H.C. Andersens Hus, der om cirka to år vil åbne og formidle H.C. Andersen og hans univers på helt nye måder. Eller som rådmand Jane Jegind formulerede det: - Det ny H.C. Andersens Hus bliver på et vartegn for Odense. En bygning, som på en og samme tid er sanselig, betagende og poetisk. Det kommer til at ligge mellem virkelighed og fantasi, og det vil give den besøgende en finurlig rejseoplevelse gennem Andersens liv og eventyr. Inden grundstenen blev lagt havde både rådmand og borgmester Peter Rahbæk Juel undskyldt til naboerne for alt det bøvl, de må gå igennem her i byggefasen. Begge politikere er dog overbeviste om, at det nok skal blive godt til sidst, og at naboerne vil komme til at holde af det nye, eventyrlige hus og det have, når det hele står færdigt - efter planen i første halvår 2021.

Jane Jegind lægger et af Torben Jarlstrøms papirklip i kufferten. Foto: Nils Svalebøg

Brunsviger til naboerne Som et plaster på såret midt i al larmen, og hvad der nu ellers er af gener fra byggeriet, var naboerne blevet inviteret med til grundstensnedlæggelsen, som blev afsluttet med kaffe og brunsviger. I en kuffert, der helst skal blive, hvor den er, og ikke være flyvende, blev der lagt minder ned til eftertiden. Kufferten blev begravet i et hul i den i forvejen seks meter dybe udgravning af det, der engang var Lotzes Have. Peter Rahbæk Juel lagde, som sig hør og bør, mønter, dagens Fyens Stiftstidende, byrådsbeslutningen om huset samt eventyret Klods-Hans i kufferten. Sidstnævnte som et vidnesbyrd om den ukuelige optimisme, der kendetegner Odense og i sin tid også beslutningen om overhovedet at anlægge et nyt H.C. Andersens Hus. Jane Jegind bidrog med blandt andet et papirklip fra Torben Jarlstrøms hånd som et tegn på, hvordan HCA lever videre og inspirerer den dag i dag. Programmet for dagens fejring af Andersens fødselsdag blev også lagt ned som et minde til eftertiden sammen med polaroid-billeder taget på dagen af de fremmødte.

Adgangen til grundstensfestlighederne skete fra hjørnet af Bangs Boder og Hans Jensens Stræde lige ved siden af mindehallen. Foto: Nils Svalebøg

Andersens drømmehus Også Henrik Dam, rektor på SDU og bestyrelsesformand for Odense Bys Museer, var inviteret til grundstensnedlæggelsen. Han havde fundet en artikel fra Illustreret Tidende 1875 med titlen "H.C. Andersens sidste dage" skrevet af Nicolaj Bøgh. Overfor Bøgh havde Andersen beskrevet, hvordan den villa, han drømte om at bygge, skulle se ud: "Ja det kan jeg ikke sådan fortælle, men de kan tro det skulle blive et eventyrhus. Det ville måske komme til at ligne Fru Heibergs lidt, det derude i Rosenvænget, og dog ville det blive helt forskelligt fra det. Jeg kan fortælle Dem om entreen: Den skulle være rund med et let glastag over og så med grønt op af alle væggene og store træer skulle der gro til alle sider og i midten være et stort springvand med guldfisk i; rundt omkring det inde i det grønne skulle alle de store digteres og Thorvaldsens buster stå, og midt imellem dem vilde jeg så sidde og digte; så skulle det blive til noget, kan De tro." Artiklen om det eventyrlige hus røg med i minde-kufferten, som et tegn på, at digteren knap 150 år efter sin død fik et eventyrligt hus.

Jeanette Birkerød fra Aarslef sørgede for, at kufferten kom på rette plads. Foto: Nils Svalebøg

De videre planer Det Ny H.C. Andersens Hus koster 305 millioner kroner at opføre, og her bidrager Odense Kommune med 60 mio. kroner, mens Augustinus Fonden kommer med 20 mio. og A.P. Møller Fonden med hovedparten, 225 mio. kroner. Hele projektområdet dækker 9.000 m2, hvoraf selve museet er på 5.600 m2. Resten af området bliver anlagt som haveanlæg med hække, træer og nye stier. Bortset fra en mindre afgrænset del, som der kun vil være adgang til fra museumsbygningen, bliver der offentlig adgang til haven. Som nævnt er første halvdel af 2021 nu det forventede åbningstidspunkt for det eventyrlige hus. I øjeblikket er Aarsleff i færd med at udføre byggegruben, der forventes færdig sidst i maj/primo juni. Den næste entreprise, der igangsættes, er betonentreprisen, og det kommer forventeligt til at ske i løbet af maj. I løbet af årsskiftet 2019/2020 sættes de øvrige entreprenører i gang med arbejdet på pladsen, blandt andet tømrer, murer, VVS-folk og elektrikere, mens anlægget af haven skal gå i gang næste år.

Polaroid-billeder af de fremmødte var noget af det, Jane Jegind sørgede for kom i kufferten. Foto: Nils Svalebøg

Grundstensnedlæggelsen blev fejret med kaffe og brunsviger. Naboerne til byggeriet var inviteret, og mange dukkede op. Foto: Nils Svalebøg

SDU-rektor Henrik Dam havde fundet en særlig historie frem om HCA's drømmevilla. Dam var i øvrigt med i egenskab af at være bestyrelsesformand for Odense Bys Museer, der jo gennem godt et år har været selvejende. Foto: Nils Svalebøg

Grundstenen begraves forsvarligt. Foto: Nils Svalebøg

Borgmester Peter Rahbæk Juel benyttede sig af Klods-Hans-metoden. Han fandt en masse tilsyneladende ragelse, som senere hen viste sig at være af en vis værdi - og i det her tilfælde nok til at blive gemt for eftertiden. Foto: Nils Svalebøg

Borgmester Peter Rahbæk Juel benyttede sig af Klods-Hans-metoden. Han fandt en masse tilsyneladende ragelse, som senere hen viste sig at være af en vis værdi - og i det her tilfælde nok til at blive gemt for eftertiden. Foto: Nils Svalebøg

Fra kvisten var der godt overblik over festlighederne. Foto: Nils Svalebøg

SDU-rektor Henrik Dam havde fundet en særlig historie frem om HCA's drømmevilla. Dam var i øvrigt med i egenskab af at være bestyrelsesformand for Odense Bys Museer, der jo gennem godt et år har været selvejende. Foto: Nils Svalebøg

Jane Jegind repræsenterede bygherren, som jo er Odense Kommune. Foto: Nils Svalebøg

Peter Rahbæk Juel lægger mønter i kufferten. Foto: Nils Svalebøg