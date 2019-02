Designertyve havde let spil

En eller formentlig flere indbrudstyve havde ingen problemer med at bryde ind i et hus på Fruens Bøge Allé i Odense i løbet af weekenden eller mandag. En terrassedør til villaen viste sig ikke at være låst, og derfor kunne tyvene i ro og mag lukke sig ind og fjerne seks Wegner-stole, en Arne Jacobsen Ægget-stol i sort læder samt to andre lænestole i træ. Hvornår indbruddet skete står lidt hen i det uvisse. Ifølge anmeldelsen, der er gengivet på Fyns Politis døgnrapport fra mandag, er indbruddet sket i tidsrummet fredag klokken 10.30 til mandag klokken 10.30. Tyveriet blev anmeldt umiddelbart efter det var blevet opdaget.