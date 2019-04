En ejendom på Rughøjvej i Bellinge har fredag aften været udsat for indbrud. Det oplyser Fyns Politi. Indbruddet er sket i tidsrummet 18.15 til 22.35, hvor et vindue blev brudt op. Fra stedet er der blevet stjålet seks 7'er-stole, to PH-bordlampe og en PH-loftslampe.