Sarah Gruszow Bærentzen, formand for Danske Skoleelever

- Når mange fravælger folkeskolen, er jeg bange for, at vi ender med et a- og et b-hold. Folkeskolen er sindssyg vigtig i forhold til mangfoldighed og dannelse, og så er det fyrtårnet for et lokalsamfund.

- Vi skal blive bedre til at tale folkeskolen op. Det, vi har, er godt. Og så bliver vi også nødt til at se på fordelingen af tosprogede elever, for det er en af de ting, forældre tit nævner, når de vælger folkeskolen fra. Det er en kompleks ting, og jeg har ikke løsningen, men vi er nødt til at tage fat på det.