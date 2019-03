Derfor var Odenses gader mørklagte

Det var ikke en fejl hos Energi Fyn, der gjorde, at Odense gader og stræder blev mørklagt lørdag aften. Det var ganske planlagt.

Mørklægningen skete i anledning af WWF Naturfondens globale klimakampagne, Earth Hour. For at markere det slukkede Odense Kommune gadelygterne i tidsrummet 20.30 til 21.30. Som en grøn og bæredygtig by er det et vigtigt signal at sende, mener by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

- I Odense bakker vi naturligvis op om Earth Hour, fordi vi også ønsker at bidrage til den gode sag og samtidig minde om, at alle bidrag betyder noget. Hver gang vi forlader et værelse med en tændt computer eller fjernsyn og lader lyset brænde, er vi med til at øge det samlede forbrug i en negativ retning, siger hun i en pressemeddelelse.

Earth Hour er blevet til et verdensomspændende fænomen, som mange af verdens største byer deltager i. Flere af kommunerne rundt omkring på Fyn, støtter også op om kampagnen ved at slukke for gadelygterne.