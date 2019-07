Derfor laver avisen Stiften Golf Cup

- Hvorfor holder avisen fast i traditionen i en tid, hvor der er travlhed på så mange andre områder?

- Selv om Fyens Stiftstidende er et medie, der hver eneste dag opsøger nyt, så værner vi også om de gode gentagelser. Stiften Golf Cup en sådan en af slagsen. I mange år har den årlige sommerturnering i uge 30 samlet hundredvis af golfspillere fra hele Fyn, og så længe vi er i stand til at samle så mange, så fortsætter vi.

- Men deltagertallet har været jævnt nedadgående. Skal der ikke noget fornyelse til?

- Oprindelig var turneringen kun åben for avisens abonnenter, men det var i en tid, hvor det var langt mere udbredt at holde avis. Derfor gik vi for nogle år siden over til at åbne turneringen for alle, så også avisløse fynboer får en mulighed for at opleve, hvor godt det er at være sammen med fynboer, der holder sig grundigt orienteret med en daglig avis.

- Når deltagerantallet er dalet gennem årene, skyldes det også, konkurrencen fra andre turneringer er stor, og for eksempel ugen før har Odense Eventyr Golf de seneste år også haft en stor turnering, og det kan da mærkes. Men vi håber, at vi igen i år kan samle et fornuftigt antal deltagere.

- Sidste år var 405 med, lidt flere end året før. Hvad er succeskriteriet i år?

- Jeg vil da håbe, der kommer mindst lige så mange, helst flere, men det er nok urealistisk at komme op på de næsten 600, der før har været med. Avisens rolle er blandt andet at samle fynboerne, det gør vi på mange fronter - for eksempel gennem Café Stiften og masser af læserarrangementer i vores fordelsklub.

- Men vi gør det også, når vi laver Stiften Golf Cup og ikke mindst dækker det i avisen med reportager. Det kaster altid gode, livsbekræftende historier af sig, når flere hundrede passionerede golfspillere samles, og vi skriver netop ikke kun for dem, der er med, men også for alle dem, der ikke er med. Derfor er Stiften Golf Cup stadig en vigtig begivenhed for Fyens Stiftstidende.

- Der er fra år til år diskussion og ind imellem kritik af præmieniveauet i turneringen. Hvad siger du til det?

- Det er vist ingen hemmelighed, at mediebranchen bredt set er presset på mange områder. Det er Fyens Stiftstidende også, men ikke mere, end at vi stadig vil sikre, at der er et pænt niveau, når det gælder præmier. Vi strækker os så langt, vi kan, og ude i golfklubben er de bestemt også dygtige og kreative, når det gælder præmier. Jeg har noteret mig, at det igen i år rent faktisk er muligt at vinde en bil ved at lave hole-in-one på hul 13, og det er vel at mærke en bil til en langt højere værdi end sidste år, cirka en kvart million kroner. Det er en flot præmie.