Der støbes om natten: Nyborgvej ensrettes under letbanearbejde

Odense: Det er blevet tid til at støbe det betonunderlag, som skinnerne til Odenses letbane skal monteres i på Nyborgvej mellem Østerbæksvej og krydset ved Ørbækvej. For at give plads til støbningen bliver Nyborgvej ensrettet to nætter i denne uge, oplyser Odense Letbane.

Fra midnat til klokken fem om morgenen natten til onsdag 21. august og natten til torsdag 22. august er Nyborgvej ensrettet i retning væk fra centrum.

Det er nødvendigt at ensrette vejen, da vognbanen i retning mod centrum skal bruges til arbejdskøretøjerne i forbindelse med betonstøbningen, oplyser Odense Letbane, som har planlagt arbejdet til at foregå i nattetimerne for at genere færrest trafikanter.

I retning mod centrum er der omkørsel fra Ørbækvej via L.A. Rings Vej, Rødegårdsvej og Østerbæksvej.

I forvejen er Nyborgvej ensrettet mod centrum - altså modsat ensretningen de to nætter - på strækningen fra Østerbæksvej til Palnatokesvej.