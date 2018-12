Den varme sommer og letbanearbejdet har udfordret byens store butikscenter, der også skal finde en måde at omgås den stigende nethandel på. Flere events i centret er en af vejene frem.

Timingen viste sig ikke at være helt perfekt, da Casper Bach Andersen midt i juli satte sig i chefstolen i Rosengårdcentret. Den varme, tørre sommer blev nemlig skidt for det store butikscenter, der ligesom City led under, at folk søgte væk fra byen og ud mod sommerlandet. Så omsætningstallene for især juli var ikke opmuntrende. Knap et halvt år senere emmer centret af julehandel, og Casper Bach Andersen kan konstatere, at tallene for december indtil videre ser fine ud. - Det ser fornuftigt ud i forhold til de udfordringer, vi har haft, siger Casper Bach Andersen. Som ikke kun kan tale om meteorologiske udfordringer med sommervejr, men også om letbanebyggeriet, der har gjort det svært at komme til og fra centret. I en periode var det sværeste faktisk ikke at komme ind til centrets p-pladser, men at komme ud igen, da der blot var én frakørsel ud mod Ørbækvej, hvor der var grønt for bilisterne i så kort tid, at kun fem biler ad gangen kunne nå ud, inden det blev rødt igen. På lang sigt ser Casper Bach Andersen letbanen som en gevinst i kraft af dens estimerede daglige (hverdage red.) passagertal på 34.000, men lige nu er den med til at gøre center-livet en smule besværligt.

Rosengårdcentret Rosengårdcentret blev indviet af prins Henrik 25. maj 1971, så et 50-års jubilæum ligger ikke langt ude i fremtiden.



Det har altid hørt til blandt landets absolut største butikscentre, og indtager lige nu andenpladsen efter Fields i København. Positionen som et af de største er holdt gennem adskillige udvidelser hen over årene.



Ved indvielsen var der 50 butikker. I dag er der 160.



Centret fylder 144.000 kvadratmeter, og der er cirka 3000 p-pladser.



I 2013 blev centret købt af den tyske koncern ECE og har haft forskellige tyske chefer i de seneste år, men i juli i år blev Casper Bach Andersen, der blandt andet har en fortid i Lidl, ny centerchef.

Letbanearbejdet på Ørbækvej gør det besværligt for bilisterne at komme ind til og ud fra Rosengårdcentrets p-pladser. Foto: Vibeke Volder

Nethandel En anden og mere permanent udfordring for Rosengårdcentret er al den handel, der foregår på nettet. - Nethandelen er en fed udfordring, og vi skal ikke se den som en begrænsning. En af strategierne kan være at omfavne nethandlen, at integrere den hos os, siger Casper Bach Andersen. Blandt andet med tanke på at kunderne skal hente posten med nethandelsvarer i centret. En anden strategi er at satse mere på det, der med et bredt ord hedder events. Kultur og sport med mere. Her ser Casper Bach Andersen gerne, at Rosengårdcentret markerer sig meget tydeligere. - Vi mangler blandt vore kunder det segment, der er de kulturelt interesserede, siger centerchefen, som har en vifte af mulige begivenheder, han gerne ser udfolde sig i centret. Det kan være intimkoncerter i samarbejde med Tinderbox og/eller Live Culture. Det kan være jazz på en ganske almindelig onsdag. Historiefortællere eller kunst forskellige steder i centret er andre muligheder. En indendørs fodbold-turnering eller e-sport-events nævnes også ligesom muligheden for at nogle af Team Rynkebys mange ryttere kan starte deres tur mod Paris fra Rosengårdcentret. Alle disse planer er til for at skabe mere liv - og handel - i centret end den, der er i kraft af de mange detailhandelsforretninger. Det er i samme lys, den kommende Food Avenue skal ses. Casper Bach Andersen fortæller, at han har endnu flere planer for nyskabelser, men at det er for tidligt at gå i detaljer med dem.

Juli med uhørte mængder af sommervejr var svær for Rosengårdcentret, der dog er kommet stærkt igen med julehandlen i december. Foto: Vibeke Volder

Tomme butikker En tur gennem det juletravle center åbenbarer, at der især i gaderne væk fra de gamle hovedstrøg er enkelte tomme butikker. Ifølge Casper Bach Andersen er ni ud af i alt 160 lejemål tomme. Men en del af forklaringen er, at der altid går et stykke tid, fra én butik rykker ud til en anden overtager lejemålet. En del af de ledige lejemål bliver brugt til pop-up-forretninger, og det er ifølge Casper Bach Andersen en god måde at afprøve et koncept på, inden en forretningsdrivende tager stilling til et mere permanent lejemål. Alt i alt ser Casper Bach Andersen med fortrøstning på et center, der i hans optik fremdeles står meget stærkt, når det gælder detailhandlen. I eftersommeren blev en stor Cowi-rapport om detailhandlen i Odense Kommune udgivet. Tallene her taller et klart sprog: I perioden 2011-16 faldt omsætning i Odense Centrum med 416 mio. kr., mens den i Odense SØ, hvor Rosengårdcentret ligger, steg med 499 mio. kr. Et center, der både står stærkt internationalt og har en klar lokal forankring, er målet når det gælder sammensætningen af butikker, fortæller Casper Bach Andersen. Som samtidig gør opmærksom på, at uanset hvor godt et mix, man måtte have af forretninger og andre aktiviteter i Rosengårdcentret, må man aldrig falde i søvn eller hvile på laurbærrene, for så kommer man bagud.