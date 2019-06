Der mangler 600 mio. kroner: Her er Odenses seks største udfordringer, hvis velfærden skal bevares

3: Manglende fodfæste i tilværelsen

Psykisk sårbarhed, ensomhed, angst og depression vokser blandt unge. Det påvirker deres muligheder for at "finde fodfæste i tilværelsen" og er især et problem blandt unge kvinder, skriver Task Force Velfærd.

Netop evnen til at finde fodfæste er en afgørende forudsætning for livskvalitet og for uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Derfor skal man sørge for i højere grad at sikre, at de unge i Odense trives og har de rette forudsætninger for at få en god voksentilværelse.