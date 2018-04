Nogle tror, han er død. Nogle ved ikke, at han stadig spiller. Men Nalle ved, at livet stadig er der for at blive levet, og musikken er der for at blive spillet. 10. april fylder Roland Lyhr Sørensen 75 år - fødselsdagen holder han selvfølgelig på en scene.

Der findes mennesker, der har levet livet fuldt ud, så de ikke længere frygter at miste det. Som om de har set døden så dybt i øjnene, accepteret at den kommer på et tidspunkt, og derfor fortsætter med at leve livet indtil det tidspunkt kommer. Roland Lyhr Sørensen alias Nalle er sådan et menneske.

Forstå det rigtigt: der er en enorm forskel på ikke at frygte døden, og ikke at elske livet. Og Nalle elsker livet. Det er indlysende for enhver, der har set ham på en scene i de senere år.

- Var det ikke for musikken, så tror jeg ikke, jeg stadig var her, som han siger.

Han siger det med et smil, og med lige så lidt frygt, som han siger det i alvor. Han siger det og smiler til hustru Jette, med hvem han i år fejrer kobberbryllup - samme år som han selv fylder 75. Et stort år. Og for 25 år siden helt utænkeligt, at han nogensinde skulle opleve sig selv anno 2018. Jette besvarer i øvrigt som regel hans bemærkninger om liv og død med et kærligt men ængsteligt rysten på hoved. Vær sikker på, at hun har en lige så stor andel i Nalles velbefindende, som musikken.

Historien om den personlige nedtur, er fortalt så mange gange før, blandt andet af denne signatur i 2010-biografien "Nalle - et liv ad omveje", der skildrer et på mange måder forunderligt og fascinerende liv. Dette er ikke en salgstale for bogen, den er nemlig udsolgt fra forlaget, men blot en henvisning til, hvor du kan nærlæse den historie, for dette skriv skal handle om opturen.