Der er rift om dem: Åløkkeskolen får børnene fra Gartnerbyen

- For at sikre fortsat faglig og økonomisk bæredygtighed for skolen anbefales det, at det område, hvor Gartnerbyen opføres, kommer til at høre til Åløkkeskolens distrikt, argumenterer forvaltningen blandt andet i indstillingen til politikerne.

Ifølge Børn- og Ungeforvaltningen, der har foreslået distriktsændringen, skyldes det, at Åløkkeskolen de seneste år har oplevet et fald i antallet af elever og derfor både har brug for og plads til flere børn.

En pointe

Det er folkene på Åløkkeskolen selvfølgelig glade for, og i et høringssvar fremhæver de, at de seneste års nedgang i mængden af elever har betydet, at der ikke som tidligere har været nok elever til to, men kun en enkelt 0. klasse hvert år.

- Vi vil derfor glæde os over, at Gartnerbyens nye skolebørn kan få tilhørsforhold til skolen. Området ligger også naturligt placeret i forhold til Åløkkeskolens øvrige distrikt, og den forventede boligmasse med både private og almene boliger passer godt til skolens mangfoldighed, fremgår det af høringssvaret, der er underskrevet af både skolebestyrelse og Åløkkekvarterets grundejerforening.

På Provstegårdskolen, derimod, er de langt fra tilfredse med, at de mellem 15 og 30 ekstra elever om året fra Gartnerbyens adresser skal køre mod Åløkke og ikke Provstegård.

For også den skole har brug for flere elever for at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed, skriver skolelederen i et høringssvar, hvor hun også påpeger, at Provstegårdskolen efter skolesammenlægning i 2012 har oplevet et stigende antal socialt belastede familier i distriktet og derfor håbede, at de med Gartnerbyens ville blive tilført flere ressourcestærke familier.

- De har en pointe, erkender Susanne Crawley Larsen.

- Men det kan Vestre Skole også have. Der er ikke stor forskel på tosprogs-procenterne på Provstegårdskolen og Vestre, hvor eleverne skal hen efter Åløkkeskolen (der ikke har udskoling, red.), siger hun.

Provstegårdskolens problemer skal løses på anden vis, mener rådmanden.

- De er indkaldt til et møde. Ellers bliver de det meget snart, lover hun.

Der er endnu ikke flyttet nogen børn ind i Gartnerbyen, og der er ingen, der skal flytte skole.