Den største koncertweekend i Odense nogensinde: Byen vil opleve tre dage i fuld fest

- Den store plads har en kapacitet på 50.000 og har en perfekt indretning og hældning til en koncert af den her kaliber. Til de største koncerter under Tinderbox er vi ikke langt fra den samme mængde gæster foran rød scene, fortæller Helena Rudolph, der er kommerciel chef hos Down the Drain.

De to Ed Sheeran koncerter, der arrangeres af Down the Drain, solgte på rekordtid alle 86.000 billetter. Samme arrangør afholdt for knap en måned siden Tinderbox festivalen samme sted med nogenlunde samme antal, men her var de fordelt mere ud på området, der rummede flere scener. Selv om alle nu skal samles om kun én scene, skulle der gerne være plads til alle.

Tre dages fest

Med så store arrangementer tæt på hinanden kunne man tro, at de rent logistisk kunne spænde ben for hinanden. Det lader dog ikke til at være tilfældet, hvis man spørger arrangørerne. Som indsamlingschef hos Muskelsvindfonden, Theis Petersen, siger:

- Det er klart, at vi har snakket med Down the Drain, som arrangerer koncerterne med Ed Sheeran. Vi finder selvfølgelig ud af, hvordan vi kan hjælpe hinanden, så det går bedst muligt, og vi bruger vores ressourcer bedst muligt.

For eksempel kan de to arrangører hjælpe hinanden med opvasken af de genbrugelige plastglas. Det er et bæredygtigt projekt og samarbejde mellem Northside, Tinderbox, Grøn, Roskilde Festival og Tuborg, betyder, at både krus og vaskemaskine allerede er til stede i Odense.

Uanset hvilket af de tre arrangementer, man har billet til, er der ingen grund til at frygte, at der går kludder i koncerternes afvikling. Og selv om der stadig er ledige billetter til Grøn, kommer Muskelsvindfondens Theis Petersen med en skråsikker spådom.

- Byen vil opleve tre dage i fuld fest, forudser han.