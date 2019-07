Den lange vej mod vandrerhjemmet

Den ene ejer afløste de næste år den anden, og i 1948 købte Odense Kommune Kragsbjerggård. Jorden blev solgt til ejendomsaktieselskabet Kragsbjerg, som udstykkede det meste af jorden til villakvarterer. I 1954 besluttede kommunen, at Kragsbjerggård skulle bruges til byens nye vandrerhjem. Det blev kongelig bygningsinspektør, arkitekt Knud Lehn Petersen, der fik overbevist myndighederne om, at den gamle gårds ramme kunne genanvendes, men der var næsten tale om en genopførelse af Kragsbjerggård. I juli 1957 blev gården taget i brug som vandrerhjem, men det blev først officielt indviet den 30. marts 1958. Der var sengepladser til 100 personer, og de fleste senge var på sovesale. Antallet af sengepladser blev løbende udvidet, så der i midten af 1980'erne var 230 pladser. Mange af gæsterne var sportsfolk, og derfor lå højsæsonen ikke nødvendigvis i sommermånederne. De seneste årtier er gæsterne blevet mere krævende, og efter en modernisering i 1990'erne var det slut med at stuve folk sammen på sovesale.

Kendte gæster

Således skrev Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær altså, men for at det ikke skal ende i den rene kopierende slendrian, supplerer vi lige med, at to af byens stolte om end meget forskellige forfattere havde en vis tilknytning til Kragsbjerggaard.

Det er godt nok lidt anfægtet af forskere, men H.C. Andersen skulle som 11-12 årig sammen med sin mor have sanket kornaks på gårdens dengang store marker.

Kragsbjerggaards unavngivne forvalter fangede imidlertid den unge Hans Christian og ville straffe ham med pisken. Men drengen blev reddet i sidste øjeblik med denne snarrådige replik : - "Hvor tør du slå mig, da Gud kan se det !". Forvalterens vrede forsvandt som dug fra solen og han spurgte i stedet venligt til hans navn og gav ham oven i købet en drikkeskilling i stedet for prygl. Da H.C. Andersen viste pengene til moderen, udbrød hun ifølge digteren til de omkringstående: "Det er et mærkeligt barn, min Hans Christian ! alle mennesker er ham gode og selv den onde karl har givet ham penge !"

Hvor historien om HCA kan være lidt tvivlsom, er det ganske vidst, at Morten Korch havde sin gang på gården. Han var en god ven af Rasmus Johannes Wester, som var proprietær på gården fra 1928 til 1948. De var begge ivrige kortspillere og spillede ofte L'hombre til langt ud på natten. Morten Korch skulle have fået mange ideer til sin forfattervirksomhed på Kragsbjerggaard. Både Wester selv og hans husbestyrerinde Agnes Søvndahl var øjensynlig en vigtig inspirationskilde til flere af Korchs romanfigurer.

(Kilde: Historisk Atlas)