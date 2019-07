Den gående ambulance: Samaritterne havde travlt i varmen

De høje temperaturer blandet med for lidt væske gjorde, at samaritterne på Grøn havde en travl dag. Sidst på eftermiddagen kunne sikkerhedsansvarlig, Christian Sejlund, dog fortælle, at der ikke havde været nogen, der var kommet alvorligt til skade under koncerterne.

Christian Sejlund sørgede for, at alle blev behandlet, hvis de havde fået for lidt at drikke, slået sig eller lignende under fredagens Grøn. Foto: Michael Bager