Demonstranter kastede med nøgler i byrådssalen i protest mod nedrivninger i Vollsmose

Der blev både kastet med nøgler i byrådssalen og demonstreret på Flakhaven, men trods protesterne sagde et stort politisk flertal onsdag ja til at rive 1000 boliger ned i Vollsmose.

Bunkevis af nøgler - af papir - blev protesterende kastet ud over byrådets politikere, efter et stort flertal onsdag sagde ja til at rive 1000 boliger ned i Vollsmose og tvangsflytte op mod 3000 mennesker.

Det var beboere, både unge og gamle, mørke og lyse, fra den omdiskuterede bydel, der i regi af initiativet Almen Modstand og sammen med Enhedslisten og Alternativet først demonstrerede på Flakhaven i timen op mod byrådsmødet og siden rykkede med ind i byrådssalen.

Blandt demonstranterne var Ibrahim El-Hassan. Han er elevrådsformand på Mulernes Legatskole i Vollsmose, er født og opvokset i bydelen og bor i dag i Birkeparken.

- Vollsmose er mit område, konstaterede han, og selv om hans egen adresse ikke rives ned, er han oprørt over nedrivningerne og tvangsflytningerne.

- Det går ud over mine naboer, min familie og mine venner. Mange vil gerne flytte ud fra Vollsmose for at få større muligheder, men det skal ikke være med tvang. Og der er ingen garanti for, at de kan finansiere de boliger, de får i stedet for. Usikkerheden er alt, alt for stor, påpegede Ibrahim El-Hassan.

Han anerkender, der er Vollsmose-problemer, der kalder på løsninger. Kriminalitet, arbejdsløshed, uddannelsesniveau.

- Men man ved jo ikke, om det er de ressourcestærke familier, man tvangsflytter. Og det tager fokus fra de reelle problemer, der ikke bliver løst ved at fjerne folk fra hus og hjem. Jeg flover mig.