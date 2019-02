På Spurvelundskolen var undervisningen vendt på hovedet, da skolens ældre elever stod for fire timers lære om sundhed og trivsel. Bag idéen stod det elevstyrede Rettighedsråd.

Den milde forårsluft er fyldt med hvin og barnelatter på Spurvelundskolens grønne arealer. Her farer børn rundt i fuld fart og opfinder spil og spiller fodbold i sundhed og trivslens tegn. Denne tirsdag er speciel, fordi eleverne fra 0. til 3. klasse får undervisning af dem fra 4. til 6. klasse. To af dagens undervisere er Clara Milvertz og Nicoline Jørgensen. De er 12 år, går i 6. klasse og er for første gang blevet kastet ud i at skulle undervise andre elever. - Det er spændende at skulle planlægge noget og se, hvordan folk reagerer på det. Om de synes det er sjovt, eller om de keder sig, forklarer Nicoline Jørgensen. Til 0. klasseelever har hun planlagt lege og øvelser, der skal forbedre børnenes sociale færdigheder. Clara Milvertz underviser 3. klasseelever i madpyramiden og sund kost. Hele vejen igennem er det eleverne selv, der styrer undervisningen. - Det er godt for dem, vi underviser, for det er måske lidt nemmere at forstå, når der undervises fra elev til elev. Nogle ting som for eksempel trivsel ved en elev måske mere om end en lærer, fordi det er noget, de selv har oplevet, siger Clara Milvertz. - Ja, og så har jeg fået lidt mere respekt for lærerne, for jeg synes, de gør et rigtig godt stykke arbejde, siger Nicoline Jørgensen.

Unicef Rettighedsskole Unicef Rettighedsskole er en slags certifikat, som Unicef giver til skoler, der har vist, at de forener lærere, elever og forældre i et fællesskab, der hviler på de værdier, der står i FNs Børnekonvention. Det er værdier som rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse.For at kunne blive en Unicef Rettighedsskole skal der oprettes et Rettighedsråd, som er styret af eleverne. Det er det råd, der udtænker en handleplan for resten af året. Det står også for implementeringen og evalueringen af planen, når året er omme.



I alt er seks skoler i Odense anerkendt som Unicef Rettighedsskoler, som udveksler viden og erfaringer med hinanden. På landsplan er der 22 rettighedsskoler og yderligere 13 er i gang med at blive certificerede. Ved udgangen af 2019 skal der ifølge Unicefs målsætning være 48 rettighedsskoler i Danmark.

Den traditionelle tavleundervisning blev blandet med lege, der hjalp eleverne med at udvikle sig socialt. Foto: Nils Svalebøg

Sundhed og bevægelse Dagen byder på en masse bevægelse blandt andet i form af fodbold. Oliver Nohr og Victor Jensen, der begge er ni år og går i 3. klasse, er glade for afbrækket i den normale undervisning. - Jeg synes, det er fedt. Vi hygger os på en anden måde og får motion, siger Oliver Nohr. - Og så prøver man også at blive undervist af nogle nye, følger Victor Jensen op. Begge peger også på, at det giver noget selvtillid til de ældre elever at stå med ansvaret for undervisningen. Det er Spurvelundskolens Rettighedsråd, som har besluttet, at eleverne skal overtage undervisningen for en dag. Rådet består primært af børn fra 4. til 6. klasse. Skoleleder Stefan Kelstrup er begejstret for elevernes overtagelse af undervisningen. Han tror, eleverne får personlig udvikling ud af det. - Det her er en god måde for eleverne at arbejde med mod, for det kræver en del mod at stille sig op foran de andre elever og undervise, siger han.

Selvom de ikke var med i undervisningen, så var der lærere til stede, som sørgede for, at alt gik, som det skulle.. Foto: Nils Svalebøg

Går op i rettigheder Rettighedsrådet blev til, da skolen blev en såkaldt Unicef Rettighedsskole. Det betyder, at skolen har fokus på de rettigheder, der er beskrevet i FNs Børnekonvention. I løbet af skoleåret sætter den fokus på forskellige udfordringer, som plager eleverne, og kommer med løsningsforslag. De yngre elever har deres egen version af Rettighedsrådet. Det hedder SFO-rådet, og det er Anna Foli Jensen på ni år med i. - Dér snakker vi om ting, som nogle af børnene ikke er glade for, og så ser vi, om vi kan gøre det bedre, siger hun. De to råd har for eksempel forbedret toiletforholdene på skolen og har også rettet blikket mod skolens puderum, der kunne bruge en opgradering. Anna Foli Jensen siger, at dagene, hvor børnene undervises i børnekonventionen, har været med til at vække hendes interesse for rettigheder. Lige nu går hun dog i 2. klasse, så hun kan endnu ikke være med i Rettighedsrådet. - Men det har jeg helt sikkert tænkt mig være, når jeg kan, siger hun. Da tirsdagens undervisning er omme, er det børnene i Rettighedsrådet, der skal snakke om, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde. Tiden må vise, om eleverne overtager undervisningen igen næste år.

Tilbudsaviser blev klippet i stykker, så der kunne laves madpyramider ud af billederne. Foto: Nils Svalebøg

Drengene i 3. a og 3. b gav den gas i et spil fodbold. Foto: Nils Svalebøg

Elever i 4.-6. klasse på Spurvelundskolen underviste elever i 0.-3. klasse i FN's tredje verdensmål, der handler om sundhed og trivsel. Foto: Nils Svalebøg

Oliver Nohr (tv) og Victor Jensen (th) synes det var fedt, at blive undervist af de ældre elever. Foto: Nils Svalebøg

Nicoline Jørgensen (tv) og Clara Milvertz (th) tror på, at dagen giver gevinst for både store og små elever. Foto: Nils Svalebøg

Anna Foli Jensen elsker, at hun er med til at indflydelse på skolen gennem SFO-rådet. Arbejdet har vækket en interesse i rettigheder for hende. Foto: Nils Svalebøg

