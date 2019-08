De trofaste: - Erik er en del af firmaets dna

1. Hvad betyder det for Autohuset Aaløkkesholm A/S at have ældre medarbejdere?

- Det betyder meget, da det er rart at have erfaring i sin stab. Det sender også et signal udadtil om, at vi ikke kun går efter de unge i branchen.

2. Hvad kan de ældre medarbejdere bidrage med, som en nyere medarbejder ikke kan?

- De ældre kan helt klart bidrage med deres erfaring og komme med gode råd samt vejledning til os alle sammen i firmaet.

3. Kan det have ulemper med en stab, hvor gennemsnitsalderen er for høj?

- Det kan godt være en ulempe at have for mange ansatte i den "høje" alder, der nærmer sig pensionsalderen. Hvis flertallet af de ansatte er pensionsmodne, vil der være behov for en større udskiftning af medarbejdere inden for et kort årrække.

4. Hvad betyder en ansat som Erik for Autohuset Aaløkkesholm A/S?

- Det betyder meget at have Erik ansat, da han næsten har været med fra firmaets opstart og er en del af firmaets dna. Erik er en særdeles vellidt person for både ansatte og kunder.

5. Hvor ofte har du og virksomheden gavn af hans viden og historik i virksomheden?

- Det hænder ofte, at vi kan komme til Erik og spørge om et godt råd, da han har en livslang erfaring og historik i firmaet.