De skal redde Odenses velfærd - men ny taskforce kommer uden mirakelmaskine

Opgaven er stor, den er vigtig, ret interessant og også svær. Så forvent ingen færdige løsninger, lyder det fra formandskabet i den velfærds-taskforce, hvis medlemmer nu er klar til at blive præsenteret. - Det er et scoop, mener borgmesteren om sammensætningen.

- Politikerne er begyndt at gruble over, hvordan søren de skal få enderne til at nå sammen i et samfund med mange flere gamle og også flere børn. For mig er det er en interessant opgave, fordi jeg har en vis erfaring i at få stukket et problem i hænderne, finde ud af, hvad der er op og ned og give bud på, hvad der kan gøres. Og her er det ekstra interessant, fordi vi kommer helt ind ad døren der, hvor velfærden foregår: I en kommune.

Tilsammen udgør Nina Groes og Jørgen Søndergaard nu formandskabet for den velfærds-taskforce, der skal hjælpe Odenses byrådspolitikere med at finde enorme millionbeløb til at sikre daginstitutioner, skoler og plejecentre til et stigende antal børn og ældre.

- Udfordringen er spændende uanset hvad, men det er klart, at kærligheden til en by gør noget ved mit personlige engagement, siger Nina Groes, der er født og opvokset i Odense og nu del af formandskabet i den nye velfærds-taskforce. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Et personligt engagement

Også Nina Groes glæder sig til at fylde sin plads ud i taskforcens formandskab.

- Sådan en vigtig opgave skal man tage på sig. Jeg altid haft en kæmpe interesse for velfærdssamfundet, og den udfordring, vi står over for, kommer til at få afgørende betydning for vores samfund, mener hun.

- Velfærden er allerede under pres, og hvis vi ikke med det stigende antal ældre og børn handler nu, vil vi stå med et helt andet samfund om få år. Hele fundamentet er, at man giver til samfundet og kan regne med at få noget igen, når man har brug for det.

- Det her er en ekstremt spændende opgave, men også et stort ansvar. Fordi det er så centralt for det samfund, vi står med lige om lidt, understreger Nina Groes.

Hun fremhæver, at Odense langt fra står alene med problemet og de voksende velfærdsregninger. Det vilkår er landsdækkende.

- Derfor er det stærkt, at Odenses politikere nu går foran for at finde en løsning, siger hun, der selv er født og opvokset i Odense.

- Udfordringen er spændende uanset hvad, men det er klart, at kærligheden til en by gør noget ved mit personlige engagement. Jeg har selv gået på den bedste folkeskole i Odense og mine egne forældre bliver gamle i byen.