De skal bæres væk fra Vester Kærby

Landsbyerne i dag

Samfundsudviklingen har generelt medført, at landsbylivet ser markant anderledes ud i dag end for bare få årtier siden. Ifølge rapporten Landsbyerne - nu og i fremtiden fra april 2018 bor mere end en million danskere i landsbysamfund med op til tusind indbyggere. Siden befolkningstallet i år 2000 steg på landsplan, er det gået ned ad bakke for landsbyerne og landdistrikterne, hvor færre og færre danskere har valgt at bosætte sig. Særligt betød finanskrisen, at arbejds- og boligmarkedet blev hårdt ramt i de små samfund.Den nedadgående kurve skyldes ifølge rapporten udviklingen fra landbrugssamfund til industri-, service- og videnssamfund. Strukturreformen, Politireformen og Sygehusreformen har de seneste år betydet, at færre og større enheder bliver placeret i byerne. Der har også været en stigende centralisering af offentlige servicefunktioner, hvor skoler, børnehaver og plejehjem rykker til byerne. De private virksomheder og butikkerne er lukket i landsbyerne i takt med at befolkningstallet er faldet, og mange landsbyer er præget af tomme huse og begyndende forfald.