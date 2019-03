ODENSE: 500 danske frivillige, heraf flere fynboer, rejste til Spanien for at kæmpe imod Franco i den spanske borgerkrig fra 1936 til 1939. Hør Morten Møller, historiker og forfatter, fortælle om, hvorfor de drog af sted, hvad det var for rædsler, der mødte dem, og hvorfor deres historie er så vigtig i dag. foredraget finder sted torsdag klokken 19 på Hovedbiblioteket. Billet købes på biblioteket. /RAS